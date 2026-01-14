聽新聞
余家昶捨己救人！家屬回捐300萬慰問金給桃市府 張善政允妥善運用
台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，桃園市民余家昶見義勇為卻不幸罹難，北捷為此設置永久紀念碑表達敬意與緬懷，也有民眾捐款慰問，但家屬婉拒辭卸並將錢回捐桃園市政府做社會救助金。市長張善政今代表市府受贈，除了感謝，還是感謝。
台北隨機攻擊事件發生後，中壢仁海宮得知余家昶是桃園人，主動聯繫市府，表達願捐200萬元助家屬度過難關，不久後，技嘉教育基金會也向市府表達願捐100萬元幫助余家，但家屬表示家中經濟尚可，認為錢應該用於幫助更有需要的人，所以回捐善款給市府，用於社會救助。
張善政今天從中壢仁海宮董事長王介禧與技嘉教育基金會董事長葉培城手中接過支票，承諾市府會有效運用這筆善款。
張善政表示，中壢仁海宮參與過國內外多起大型災難振災，技嘉在國內資通訊產業表現也可圈可點，2者都是在市府沒有授意的情況下，主動表達願意捐款，這種善行義舉令人感動。感謝余先生的家屬將善款回捐給市府，款項未來將交由社會局妥善運用。
