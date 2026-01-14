新竹市穆斯林移工漸增 議員促盤點資源優化生活權益

新竹某五星級飯店去年曾發生穆斯林婚宴誤食含豬肉餐點事件，新竹市議員李國璋指出，新竹市穆斯林移民、移工人數逐年增加，但相關生活與宗教需求長期被忽視。市府表示，將視實際需求及資源持續研議。

李國璋指出，去年在新竹某高級宴會場合，卻發生回教徒吃到豬肉、穆斯林飲食未妥善區隔的狀況，對穆斯林新人及賓客而言是相當嚴重的失誤，也凸顯城市對多元宗教文化理解不足的現實問題。

李國璋表示，過去他與高虹安市長曾實際拜會新竹伊斯蘭相關團體，發現目前在新竹工作的穆斯林移工人數持續成長，但生活空間與社群活動資源相當有限，不少人只能在竹蓮市場周邊合租狹小老屋，居住環境擁擠，甚至曾親眼目睹一對印尼新人在不到15坪的透天3樓舉辦婚禮，30多人席地而坐用餐，條件相當克難。

李國璋強調，相關訴求並非要求市府興建清真寺，而是希望市府能在公共空間使用、活動借用機制、清真飲食指引及跨局處協調上，先行建立友善示範，讓不同宗教與族群背景的市民在新竹都能被尊重與照顧。

李國璋呼籲，若相關構想在財政處評估後短期內難以推動，仍希望市府盤點現有公共資源，評估是否有可行的規畫方向，逐步改善穆斯林移民與移工在新竹的生活與社會參與環境，為城市治理立下具體標竿。

新竹市政府產發處指出，市府於2024年爭取漁業署補助，在新竹漁港設置穆斯林祈禱室及供應熱水的淋浴間及廁所，以滿足外籍漁工的宗教及使用需求。至於後續是否於其他地區增設類似設施，市府將視實際需求及資源情況，持續研議。

新竹市政府民政處回應，市府各項政策與措施皆以市民整體需求為出發點，秉持依法行政及平等原則，未針對任何特定宗教，就食、衣、住、行等日常起居事項個別規畫，宗教團體如有借用市府所屬各場館的需求，可依規定向各管理機關申請，管理單位將協助媒合適合的使用時段。