連2年零違規！台東環農警聯合稽查禽畜糞與廢棄物成效亮眼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府環保局、警察局與農業處組成的環農警聯合稽查小組，長期在縣界與主要交通幹道設置攔檢點，嚴防未熟化禽畜糞及事業廢棄物違法流入，成功把汙染擋在縣界之外。圖／台東縣政府提供
連續2年「零違規」，台東縣政府環保局、警察局與農業處組成的環農警聯合稽查小組，長期在縣界與主要交通幹道設置攔檢點，嚴防未熟化禽畜糞及事業廢棄物違法流入，成功把汙染擋在縣界之外。稽查人員直言，「不是因為沒在查，而是沒人敢闖」。

根據環保局統計，自2021年起共查獲22輛違法清運車輛，每案皆依法裁罰6萬元；而在持續攔檢與跨機關合作下，2023年及去年連續兩年維持「零違規」紀錄，成效明顯。

環保局指出，未經熟化的禽畜糞若直接施灑農田，不僅會產生惡臭、引來蒼蠅孳生，長期更可能影響土壤品質與農作生長，對居民生活與農業都是負擔。因此，從源頭管理到路口攔查，都是為了守住台東農地與環境安全。

縣府表示，守護好山好水，是台東推動慢經濟與永續發展的基礎。透過環保、農業與警政單位的聯手合作，不僅補強制度漏洞，也讓違法行為無機可乘。

「零違規不是運氣，是不敢來了。」參與聯合稽查的第一線人員分享，近2年攔檢時最深的感受就是「路變安靜了」。他說，零違規並不代表稽查鬆懈，而是長期高密度、不定點、不定時的攔檢，已讓不法清運業者清楚知道，「台東不是可以試水溫的地方」。

這名稽查人員也提到，有業者私下打聽攔檢狀況，一聽到「環保、警察、農業一起來」，就直接放棄進入台東。想到能把汙染擋在縣界外，就覺得這些站崗、熬夜都值得了。

環保局提醒，依廢棄物清理法規定，清運車輛須隨車攜帶相關證明文件，違者可處6萬元至30萬元罰鍰，涉及刑責者將依法移送。也呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現疑似非法棄置情形，可透過專線或APP通報，共同守護台東這片淨土。

台東縣政府環保局統計，自2021年起共查獲22輛違法清運車輛，每案皆依法裁罰6萬元。圖／台東縣政府提供
