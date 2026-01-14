竹市「幸福小黃」 將優化站點、預約服務

為補足公共運輸涵蓋率不足，竹市府近年結合計程車隊推動「幸福小黃」服務，提供偏遠地區居民就醫、就學與轉乘需求，但審計室報告點出空駛率高，民代也建議優化路線與乘車服務。

市府交通處回應，「幸福小黃」平均每月載客約500人，未來評估開放線上預約等功能。

新竹市審計室報告指出，新竹市政府委託台灣大車隊辦理「幸福小黃」計畫，2022年起至2024年每年約編列300多萬元經費推出香村線、浸水線2條路線，並採固定班次與預約服務雙軌並行。分析截至2024年10月固定班次載客情形，整體客座利用率僅24.89%、空駛率達38.64%，使用率待提升。

香山區市議員廖子齊也提到，前陣子到香山行政大樓現勘時，甚至親眼看到被風吹斷、掉落在草叢裡的「幸福小黃」站牌，當下立即向市府反映處理。

廖子齊呼籲市府持續優化路線、乘車資訊，讓沒有固定公車，但學生與長輩搭車需求較高的地區，真的有車能搭。

廖子齊說，希望「幸福小黃」服務不再只是「有沒有車」，而是往「好不好用、找不找得到、等不等得到」的方向前進。

交通處指出，竹市「幸福小黃」香村線與浸水線，平均每月載客人數分別約620人、420人，未來將研議整合「幸福小黃」服務至「新竹通APP」，納入車輛即時定位及預約功能，並參考苗栗縣、新竹縣作法，評估優化「幸福小黃」站點及車輛辨識度，以貼近民眾實際使用需求。