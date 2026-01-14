苗擬推大客車考照班 桃加碼鼓勵久任

大客車駕駛人力荒難解，苗栗縣政府與苗栗監理站研議與企業合作，比照桃園、台中等縣市開設大客車考照專班，取得證照規畫獎勵2萬元，就業緩衝期每月發1萬元；桃園市今年推出「大客車受訓即就業2.0」，增加5萬元入職獎金、服務滿2年再發4萬元，鼓勵久任。

苗栗縣交通工務處指出，除了大客車考照專班，縣府也編列650萬元正辦理市區公車路線規畫案，今年3、4月期末報告，將全面盤點全縣公車路線，評估客源及需求，規畫市區公車營運，希望今年底可以接駛，如果將來納入市區公車，駕駛薪水每個月補貼1萬元。

公車客運駕駛人力不足問題，也一直困擾苗栗客運，苗客目前苗栗縣30條路線，1條台灣好行、1條新竹，及1條台中路線，雖努力招募，仍缺10名駕駛員，樂見縣府等單位協助招募駕駛員。

桃園公車駕駛滿編為950名，近年市府推出受訓即就業計畫培訓新人，但也有人退休或離職，目前缺145人，而市府計畫也遇到瓶頸，前年150個名額供不應求，去年100名額只招到60名。

為此，市府今年調整做法，招募人數下修到60名，但增加服務里程碑獎勵，原先只有服務滿3個月9350元、1年2萬元和3年6萬元的階段性獎勵，現在服務滿半年也有1.5萬元，滿2年則加發4萬元，還補助新進駕駛個人專業責任險保費，盼培育穩定的大客車職涯。

不過，桃園鑑於去年發生公車司機毆傷學生，引發社會觀感不佳，今年受訓計畫也新增報名者須檢附俗稱「良民證」的刑事紀錄證明，「白紙一張」才能參加。