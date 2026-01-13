快訊

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

桃園民間首捐2垃圾車 年清運量4620噸

中央社／ 桃園13日電
日月光中壢廠及桃園市海雁國際同濟會13日捐贈2部垃圾車給桃園市政府，是桃園市民間捐贈首例，未來將投入平鎮區及中壢區使用。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）
日月光中壢廠及桃園市海雁國際同濟會13日捐贈2部垃圾車給桃園市政府，是桃園市民間捐贈首例，未來將投入平鎮區及中壢區使用。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）

日月光中壢廠及海雁國際同濟會，分別捐贈12立方米及6立方米垃圾車桃園市政府，桃園市長張善政今天表示，未來將投入平鎮區及中壢區使用，合計1年可清運約4620噸垃圾。

張善政出席捐贈儀式致詞表示，日月光及海雁國際同濟會捐贈的2部垃圾車，是桃園市民間捐贈首例；隨著人口與產業快速成長，垃圾清運需求日增，2捐贈車輛總價達新台幣765萬元，不僅具公益意義，也實質補強垃圾清運能量，2車各有不同用處，1年合計可清運約4620噸垃圾，對人口密集區清運穩定性具明顯助益。

日月光中壢廠資深副總經理陳光雄指出，參與垃圾清運設備汰舊換新，是將企業永續理念延伸至社區層面，透過高效能、低碳排設備，改善清運過程二氧化碳排放，攜手市府以科技解決問題，打造智慧永續的城市環境。

桃園市海雁國際同濟會會長馮瑞玲說，秉持「取之於社會、用之於社會」的想法，這次捐贈集結會友共同出力，希望垃圾車發揮功能。

環保局表示，目前全市共有425輛垃圾車，達15年汰換年限者，市府編列預算搭配中央補助款汰換，也希望藉此拋磚引玉，號召民間捐贈；2車後續規劃投入平鎮區及中壢區，優先支援垃圾量較大及巷弄型社區的清運需求。

日月光中壢廠及海雁國際同濟會13日捐贈12立方米及6立方米垃圾車給桃園市政府，不僅具公益意義，也實質補強垃圾清運能量，2車合計1年可清運約4620噸垃圾，對人口密集區垃圾清運穩定性有明顯助益。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）
日月光中壢廠及海雁國際同濟會13日捐贈12立方米及6立方米垃圾車給桃園市政府，不僅具公益意義，也實質補強垃圾清運能量，2車合計1年可清運約4620噸垃圾，對人口密集區垃圾清運穩定性有明顯助益。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）

垃圾車 中壢 桃園 環保局 低碳 張善政

延伸閱讀

絕對不讓TPASS中斷！ 張善政：中央不補助市府先墊付

民進黨轟張善政「穿旗袍展現身材」物化女性 詹江村批雙標：鄭文燦情趣道具拍屁股

桃3年前已推免費營養午餐 張善政：終於大家都往同一方向走了

桃園舊城區打造復古新春市集 張善政邀民眾穿旗袍買年貨

相關新聞

桃園民間首捐2垃圾車 年清運量4620噸

日月光中壢廠及海雁國際同濟會，分別捐贈12立方米及6立方米垃圾車給桃園市政府，桃園市長張善政今天表示，未來將投入平鎮區及...

苗栗家扶中心主任交接 湯鳳琴深耕41年「功成身退」…蔡慶珉接棒

家扶基金會苗栗中心今天舉行新卸任主任交接典禮，深耕苗栗41年的湯鳳琴功成身退，由家扶基金會國際發展室主任蔡慶珉接棒掌舵，...

新竹棒球場遭傳「挖穿停車場」 市府蒐證：不排除提告

針對近期網路上關於新竹棒球場開挖與改善工程討論，包括挖到棒球場或地下停車場混凝土本體、挖穿結構等說法，新竹市政府今表示，...

桃園平鎮寒冬送暖活動 攜地方宮廟農曆年前關懷弱勢

為關懷弱勢族群，桃園市平鎮區公所攜手在地宮廟及民間團體，自1月中旬起推動寒冬送暖行動，今舉辦「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛...

大享容器擴建案發回更審 自救會長林碩彥：續守竹北空氣

新竹縣大享容器自救會會長、新竹縣議員林碩彥等8人不滿新竹縣政府同意「大享容器」擴展計畫，聲請停止執行，最高行政法院於日前...

桃園提倡環保 不論亡者戶籍樹葬一律免費

桃園為照顧弱勢及推廣環保葬，今宣布桃園低收、中低收入戶可免費使用火化場與公立骨骸存放設施，而一般民眾申請桃園樹葬區，不論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。