桃園平鎮寒冬送暖活動 攜地方宮廟農曆年前關懷弱勢

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市平鎮區公所透過公私協力，關懷低收入戶、中低收入戶及獨居長者。圖／平鎮區公所提供
桃園市平鎮區公所透過公私協力，關懷低收入戶、中低收入戶及獨居長者。圖／平鎮區公所提供

為關懷弱勢族群，桃園市平鎮區公所攜手在地宮廟及民間團體，自1月中旬起推動寒冬送暖行動，今舉辦「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」2026年平鎮區寒冬送暖活動，透過公私協力，關懷低收入戶、中低收入戶及獨居長者，將溫暖送進社區。

平鎮區公所指出，平鎮區每年持續辦理寒冬送暖活動，於春節前後結合宮廟及民間力量，提供關懷餐會、現金及民生物資等多元協助。今年由區公所統整資源，邀集三崇宮、廣隆宮、仁海宮、福林宮、天得歐氏慈善基金會及朝敏開發股份有限公司等單位共同參與，展現全區動員、攜手照顧弱勢的行動力，讓關懷真正深入社區。

桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，感謝平鎮區公所長期整合宗教團體、企業及民間資源，並透過第一線里長團隊深入社區，將社會各界的愛心精準送到需要協助的家庭手中，不僅讓弱勢族群在寒冬中感受到溫暖，也讓善意在社區中持續累積、形成正向循環。

蘇俊賓指出，每當市府推動各項社會關懷工作時，總能看見地方宮廟給予堅定支持。平鎮區每年持續整合宗教、企業與民間力量，將更多資源引入社區中需要被看見的角落，尤其仰賴里長平日深入基層、掌握在地狀況，讓社會局、民政局得以將來自社會各界的善意，真正精準送到有需要的家庭手中。

蘇俊賓也分享，地方上常聽見許多感人的故事，有人因年輕時曾受人幫助，而在有能力後立願回饋社會，形成善的循環。今日將愛心送進中、低收入戶與弱勢家庭，未來當這些家庭的下一代成長茁壯、具備能力時，也有機會再次回饋社會，成為延續善念的重要力量、建立善的循環。

桃園市平鎮區公所透過公私協力，關懷低收入戶、中低收入戶及獨居長者。圖／平鎮區公所提供
