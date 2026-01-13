大享容器擴建案發回更審 自救會長林碩彥：續守竹北空氣

新竹縣大享容器自救會會長、新竹縣議員林碩彥等8人不滿新竹縣政府同意「大享容器」擴展計畫，聲請停止執行，最高行政法院於日前裁定廢棄原判決，並發回台北高等行政法院重新審理。

林碩彥今天發聲明指出，對於司法機關要求更嚴謹釐清環評審查程序的專業判斷，予以尊重，但他也強調將持續站在捍衛居民健康與公共安全的第一線，要求開發單位正視廠址鄰近住宅區的各項潛在風險，他會再度提起上訴，盼民眾一起來支持，為竹北空氣品質來守護。

林碩彥認為此環評案有重大瑕疵，及訴求應進入二階段的環評。他代表團隊再次重申訴求：包含住宅區不適宜擴廠、重視空汙違規紀錄、工安管理能力堪慮、瓦斯設備維護風險、水利排洪與淹水疑慮、廢水零排放之真實性和財務危機與履行能力。

林碩彥說，雖然法律程序繁複，來來回回又將進入更審階段，但團隊將持續提供具體事證協助訴訟，務實面對環境保護與公共安全的專業爭點，他們向新竹縣政府、大享公司提起行政訴訟，就是為了給居民一個無煙囪、好空氣的居住環境，期望民眾共同關心與監督，為守護家園的空氣品質加油。