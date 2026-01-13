桃園提倡環保 不論亡者戶籍樹葬一律免費

桃園為照顧弱勢及推廣環保葬，今宣布桃園低收、中低收入戶可免費使用火化場與公立骨骸存放設施，而一般民眾申請桃園樹葬區，不論亡者戶籍一律免費，若骨灰或骨骸存放於桃園公立納骨塔要改環保葬，另有1萬元到2萬元鼓勵金。

民政局指出，「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」已於去年底修正並於今年1月7日公告實施，盼政策減輕弱勢家庭經濟負擔，而隨著多元環保葬成為趨勢，市府也刪除「非本市籍亡者」使用多元葬法專區收費規定，不論亡者戶籍地在何處，只要申請桃園市樹葬區，皆免收費用。

另外，桃園為鼓勵市民採行綠色殯葬啟動「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」，民眾主動將存放在桃園公立納骨塔的骨骸從櫃位遷出改環保葬，可申請鼓勵金2萬元；骨灰櫃位遷出改採環保葬者，則可申請鼓勵金1萬元，申請期間為即日起至10月31日，預算用罄為止。

民政局長劉思遠表示，殯葬政策的調整，不只是法規修正，更是市府對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴，期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，讓經濟弱勢家庭減輕負擔，引導更多民眾以自然、環保方式送別親人，兼顧世代永續。