影／大千竹南醫院今動土 衛福部長石崇良：苗栗今年3家急重症醫院啟動

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導
大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土，總統賴清德（左二）參加 ，持鏟完成動土儀式。圖／大千醫療社團法人提供
大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土，衛福部長石崇良強調苗栗今年有三大急重症醫療資源相繼啟動，未來在醫院急重症醫療、長照經費的挹注增加、醫療研究都會持續推展，讓苗栗擁有「三合一」的醫療發展。

大千竹南醫院預計興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床及特殊病床157床，另外設立196床的住宿長照機構、180間單人房員工宿舍，院內設有35個完整專科，涵蓋內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、重症加護、心臟血管中心、癌症醫學中心等全方位醫療服務，打造具備區域級教學規模的智慧醫院，預計2030年完工營運。

石崇良表示，大千竹南醫院在北苗地區設立，未來約有500床可提供急重症治療，加上大千在苗栗市等地的床位，總計有超過1000床的規模，另外部立苗栗醫院上周1月10日也啟動急重症醫療及腫瘤放射治療中心的興建；苗栗醫療資源的分布，原本苗北、苗南地區較為不足，今年除了大千竹南醫院動土、童綜合也在通霄白沙屯興建媽祖醫院，也就是今年苗栗縣有3家急重症醫院啟動或進行中。

他表示，目前苗栗已進入超高齡社會，中央推動3.0版的長照計畫，將投入經費挹注，此外，位於竹南的國家衛生研究院也計畫設立攸關國家的疫苗廠研究發展，未來苗栗除了急重症醫療、長照經費的挹注，加上國家級的醫療研究，將使得苗栗擁有「三合一」的醫療資源。

大千健康醫療體系表示，依衛福部2019年公布的資料，中港醫療次區域屬於三級偏遠地區，面對中港醫療次區域資源不足的現況，大千總裁徐千剛秉持行醫初衷，投入大量心血籌建竹南醫院，要打造一座具備區域級教學規模的智慧醫院。縣長鍾東錦希望能設立新生兒加護病房、小兒加護病房、燒燙傷病房、安寧專責病房及傳染病負壓病房，與徐總裁的目標不謀而合，竹南醫院已規畫好負壓隔離病房與新生兒加護病房，其他項目也在團隊全力推動下積極討論與建置。

大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土，衛福部長石崇良（左） 強調苗栗今年有三大急重症醫療資源相繼啟動，未來並推動苗栗開發「三合一」的醫療發展。記者吳傑沐／攝影
大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土。圖／大千醫療社團法人提供
大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土。圖／大千醫療社團法人提供
