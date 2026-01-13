影／大千竹南醫院今動土 衛福部長石崇良：苗栗今年3家急重症醫院啟動

大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土，衛福部長石崇良強調苗栗今年有三大急重症醫療資源相繼啟動，未來在醫院急重症醫療、長照經費的挹注增加、醫療研究都會持續推展，讓苗栗擁有「三合一」的醫療發展。

大千竹南醫院預計興建地上14層、地下5層，提供急性一般病床450床及特殊病床157床，另外設立196床的住宿長照機構、180間單人房員工宿舍，院內設有35個完整專科，涵蓋內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、重症加護、心臟血管中心、癌症醫學中心等全方位醫療服務，打造具備區域級教學規模的智慧醫院，預計2030年完工營運。

石崇良表示，大千竹南醫院在北苗地區設立，未來約有500床可提供急重症治療，加上大千在苗栗市等地的床位，總計有超過1000床的規模，另外部立苗栗醫院上周1月10日也啟動急重症醫療及腫瘤放射治療中心的興建；苗栗醫療資源的分布，原本苗北、苗南地區較為不足，今年除了大千竹南醫院動土、童綜合也在通霄白沙屯興建媽祖醫院，也就是今年苗栗縣有3家急重症醫院啟動或進行中。

他表示，目前苗栗已進入超高齡社會，中央推動3.0版的長照計畫，將投入經費挹注，此外，位於竹南的國家衛生研究院也計畫設立攸關國家的疫苗廠研究發展，未來苗栗除了急重症醫療、長照經費的挹注，加上國家級的醫療研究，將使得苗栗擁有「三合一」的醫療資源。