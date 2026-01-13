快訊

耗資1.87億豆子埔溪蛻變 楊文科親赴會勘盼打造親水生態廊道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣長楊文科今特別提早親赴現場會勘，深入了解工程規畫與水質淨化流程，期勉施工單位務必如期如質完成。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科今特別提早親赴現場會勘，深入了解工程規畫與水質淨化流程，期勉施工單位務必如期如質完成。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府積極打造竹北市「生命之河」，備受市民期待的「新竹縣竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」即將於本周五動工。縣長楊文科今天親赴現場會勘，深入了解工程規畫與水質淨化流程，期勉施工單位務必如期如質完成，為竹北市民打造一座能親水、能散步的都市生態廊道。

楊文科說，縣府將投入 1.87 億元將豆子埔溪改善工程進行美化及整治等，以韓國首爾清溪川為範本，打造親水及淨水空間，孕育更好的親水性，更親近市民，可以散步及乘涼，工程即將動工，也透過農田水利署及地方代表等一起努力，甚至鑿井，希望未來豆子埔溪水變更加清澈，期待2年後全新面貌與縣民見面。

楊文科在會勘中指出，這次兩大核心重點，第一「精準截流」淨化水質，針對至善橋至博愛橋段，將原本流入溪中的民生汙水進行精準截流，引導至地下化的「礫間處理機房」。利用自然過濾原理除臭淨化後，再將清水抽送回縣政九路上游放流。這不僅能除臭，更能為溪流提供穩定、乾淨的補給水源，解決枯水期水質不佳的沉痾。

第二為「以人為本」景觀優化，同時改善文信公園景觀，並打破傳統河岸的隔閡，新闢草坡護岸與自然棲地。讓長輩與小孩都能輕鬆親水，特別設置多處無障礙坡道、親水棧道及趣味跨河跳石，讓豆子埔溪充滿歡笑教育與遊憩空間。

工務處長戴志君提到，豆子埔溪是竹北重要的城市藍帶，為徹底解決水質與景觀問題，縣府積極爭取中央補助，本案總經費達1億8740萬元，獲環境部補助1億1806萬餘元，縣府自籌6933萬餘元，工期為600天，預計2027年底完工，希望將豆子埔溪蛻變成循環親水空間。

戴志君表示，竹北市發展迅速，高樓林立中更需要一片能呼吸的水域空間。這次也特別設置礫間處理場，希望不僅改善水質，更優化周邊環境，實現自然生態與人文開發的平衡發展，提升整體生活品質，讓竹北成為真正國際化的宜居城市。

竹北 水質 北市

相關新聞

影／大千竹南醫院今動土 衛福部長石崇良：苗栗今年3家急重症醫院啟動

大千醫療社團法人竹南醫院今天上午動土，衛福部長石崇良強調苗栗今年有三大急重症醫療資源相繼啟動，未來在醫院急重症醫療、長照...

影／新竹市新莊車站公車久怠速 柴油廢氣、噪音惹民怨

新竹市新莊車站為多條公車路線的起訖點，市議員劉崇顯指出，有許多民眾陳情，常見公車候車期間怠速產生柴油廢氣和噪音，影響周邊...

影／新竹吊車大王胡漢龑捐勘查車 聽聞新大隊成立 霸氣承諾再捐救災車

新竹縣政府消防局今天於縣府一樓大廳舉辦消防救災車捐贈啟用典禮，董事長胡漢龑這這次捐贈一輛全新150萬元四輪傳動災情勘查車...

耗資1.87億豆子埔溪蛻變 楊文科親赴會勘盼打造親水生態廊道

新竹縣政府積極打造竹北市「生命之河」，備受市民期待的「新竹縣竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」即將於本周五動工...

竹市幸福小黃議員建議優化乘車資訊 市府允諾改善

新竹市為補足公共運輸涵蓋率不足，推動「幸福小黃」服務計畫，提供偏遠地區居民就醫、就學與轉乘需求，但審計室報告先前就曾指出...

苗栗補助駕訓1300元至少491人 研議促進大客車考照就業

苗栗縣促進機車安全，及大客車、大貨車駕駛人力荒問題，苗栗監理站、縣政府等相關單位今年至少補助491名機車駕訓，並研議鼓勵...

