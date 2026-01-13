聽新聞
影／新竹吊車大王胡漢龑捐勘查車 聽聞新大隊成立 霸氣承諾再捐救災車
新竹縣政府消防局今天於縣府一樓大廳舉辦消防救災車捐贈啟用典禮，董事長胡漢龑這這次捐贈一輛全新150萬元四輪傳動災情勘查車予第二大隊使用，他在現場聽聞竹縣消防局將成立第4大隊，當場允諾會再捐贈一輛全新救災車，協助消防局勘災、救援，增添利器。
新竹縣長楊文科到場主持致謝，他感謝胡漢龑添購車輛贈予消防局第二大隊，讓消防救災工作更添利器，民眾生命財產更有保障。楊文科說，啟德機械創辦人胡鵬飛在創業時，以吊車協助許多新竹科學園區公司興建廠房，在國內災害現場更能見到啟德機械車輛協助救災，包含去年的花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件等，此次亦是啟德重機捐贈的第7輛車，很感謝啟德對於新竹縣的幫助。
此次捐贈則是在胡漢龑得知竹縣消防局第二大隊配置車輛已接近使用年限，為確保第一線勤務順利執行，積極尋求資源進行汰舊換新，在了解需求後，主動表示願意慷慨捐贈一輛全新150萬元四輪傳動災情勘查車予第二大隊使用，此次捐贈省油且性能優良救災車輛義舉，對於轄區多為山區道路的第二大隊來說，不僅增加同仁執勤的安全及機動性，更可強化面對崎嶇地形的應對能力及救災能力。
胡漢龑在致詞時也肯定楊文科過去7年的付出，在楊縣長支持下，新竹縣消防局將成立第4大隊，胡漢龑當場允諾會再捐贈一輛全新救災車，協助消防局勘災、救援，增添利器。胡漢龑表示，去年在協助花蓮救災的經驗中，他發現四輪傳動車輛在山區、泥濘處更便於行駛，未來捐車也會以四輪傳動車輛為主，讓消防員使用更加便利。
消防局表示，啟德機械起重工程股份有限公司長期關心地方發展，胡漢龑平時樂善好施，曾在2018年時捐贈一輛救護車予竹縣消防局「啟德鵬飛號」用以紀念他的爸爸胡鵬飛，藉此將這份孝心轉成善心回饋社會。
