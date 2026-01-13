竹市幸福小黃議員建議優化乘車資訊 市府允諾改善

新竹市為補足公共運輸涵蓋率不足，推動「幸福小黃」服務計畫，提供偏遠地區居民就醫、就學與轉乘需求，但審計室報告先前就曾指出其利用率不佳，市議員廖子齊除協助爭取香山區幸福小黃路線，也建議市府應優化幸福小黃乘車資訊，讓幸福小黃不再只是「有沒有車」，而是開始往「好不好用、找不找得到、等不等得到」的方向前進。

對此，新竹市政府交通處表示，竹市幸福小黃有香村線及浸水線2條路線，香村線平均每月載客人數約620人，浸水線平均每月載客人數約420人，為提供民眾更便利的服務，未來會提供即時動態功能供民眾手機查詢，並同時評估納入線上預約功能。

廖子齊說，前陣子她到香山行政大樓現勘時，甚至親眼看到被風吹斷、掉落在草叢裡的幸福小黃站牌，當下也立即向市府反映處理。幸福小黃並不是突然出現的政策。早在上個任期，她就透過多次質詢與提案，成功爭取在香山設置幸福小黃浸水線、香村線，並持續要求優化路線、補齊服務缺口，讓沒有固定公車、學生與長輩需求較高的地區，真的能「有車可搭」。

廖子齊指出，除了在議會持續質詢與提案，她也和辦公室一起印製傳單、沿著路線逐戶投遞，只希望讓更多居民知道「原來，這個服務是可以使用的。」另外，她也向市府提出幸福小黃乘車資訊優化建議，希望更優化政策。

市府說，未來將研議整合幸福小黃至「新竹通 APP」，納入車輛即時定位及預約功能，並參考苗栗縣、新竹縣作法，評估優化幸福小黃站點及車輛辨識度，以貼近民眾實際使用需求。

新竹市審計室報告指出，新竹市政府委託台灣大車隊股份有限公司新竹分公司辦理幸福小黃計畫，補足公共運輸「第一哩路」與「最後一哩路」服務缺口，111至113年度分別編列經費320萬餘元、334萬餘元及337萬餘元。幸福小黃共規畫香村線、浸水線兩條路線，並採固定班次與預約服務雙軌並行。

審計室統計，截至2024年10月底止，幸福小黃總計計辦理1萬730班次，服務載客1萬852人次，分析固定班次載客情形，整體客座利用率僅為24.89%，空駛率達38.64%，各線客座利用率均約為2成5，空駛率則分別為43.38%及32.21%。幸福小黃「空駛率均高於客座利用率」，顯示使用情形不理想。