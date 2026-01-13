苗栗補助駕訓1300元至少491人 研議促進大客車考照就業

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
機車駕訓有助於機車族安全，苗栗縣今年至少491名補助名額。圖／苗栗監理站提供
苗栗縣促進機車安全，及大客車、大貨車駕駛人力荒問題，苗栗監理站、縣政府等相關單位今年至少補助491名機車駕訓，並研議鼓勵大客車考照及就業措施紓緩窘境。

機車人包鐵，騎乘風險相對高，交通部2019年起推動機車駕訓補助計畫，提升防禦駕駛等技巧及觀念，根據統計至前年參加機車場內駕訓，相較未受訓者，違規風險減少59%，肇事風險降低36%，去年苗栗監理站補助160人，縣府、苗栗客運加碼各100人，考取駕照後每人1300元，名額全部用盡，今年監理站增加至391人，縣府維持100人，苗客則還在討論中。

監理站指出，機車考照筆試今年1月30日起筆試題庫新制增加難度，全面取消是非題，改採50題選擇題形式測驗，新制題庫1050題選擇題，「以人為本」核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」，及「危險感知能力」等四大類。

其中「危險感知能力」相關情境題與影片題，將由現行10題，調整增加至15題，占整體考題比率20%提高至30%，強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

監理站說，機車筆試1月30日前舊制，新制模擬測驗系統可至公路局監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw），歡迎考生多多利用，並參加機車駕訓。

此外，大貨車、大客車駕駛人力荒難解，縣府與監理站研議與企業合作，比照桃園、台中等縣市，開設大客車考照專班，取得證照規畫獎勵2萬元，就業緩衝期6個月，每月1萬元，如果將來納入市區公車，駕駛每個月補貼1萬元，希望鼓勵民眾學習一技之長，並加入大車駕駛行業。

