提升竹科消防救災能量 新竹縣將成立第四大隊暨竹科分隊
因應新竹科學園區擴建與新竹縣人口成長，新竹縣府消防局將成立「新竹縣消防局第四大隊暨竹科消防分隊」，並同步設置消防訓練中心，1月19日先於寶山鄉大崎村集會所二樓揭牌運作第四大隊，未來可望強化竹科及周邊地區的消防救災與緊急救護量能。
消防局長陳中振表示，新竹科學園區過去僅設自主消防隊，且已撤除，園區長期缺乏正式消防據點。縣府因此與園區管理局多次協調，推動於園區設置正式消防單位，相關廳舍建照正由竹科管理局審查，力拚今年4月中開工。
該基地位於力行路、鄰近大型廠房聚集區，土地由台積電提供，原本該公司規畫作停車場，後調整撥作消防用途，未來將由竹科分隊專責園區消防與救災任務。此外，新竹縣正同步推動消防教育訓練中心，基地鄰近新建的第四大隊，面積達4000平方公尺以上，規畫設置高低塔、垂降訓練、地震倒塌建築模擬、燃燒穿孔及搶救等專業設施，以強化救災訓練能量。
新竹縣長楊文科今天也在主管會報中指出，竹科園區涉及大量氣體與化學物質，未來成立後，須同步強化巡檢與救災相關教育訓練。
陳中振表示，第四大隊納入新成立的竹科分隊，並將原屬第二大隊的二重、寶山、北埔、峨眉等4分隊改隸，以強化大隘3鄉的消防與救災量能；1月19日將於寶山鄉大崎村集會所辦理第四大隊揭牌典禮。
寶山鄉長邱振瑋表示，自任縣議員起便前瞻爭取設置新竹縣消防訓練中心與竹科消防分隊，長期奔走協調。寶山分隊僅有9人，需同時負責鄉內及林立的竹科廠區，巡檢業務繁雜且需專業知識；未來竹科分隊成立後，該分隊將能更專注於園區的救災與巡檢工作。為支持工程順利推動，寶山鄉公所將無償提供大崎村集會所二樓作為第四大隊臨時辦公室及訓練中心，展現守護鄉親與園區安全的決心。
