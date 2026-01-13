提升竹科消防救災能量 新竹縣將成立第四大隊暨竹科分隊

因應新竹科學園區擴建與新竹縣人口成長，新竹縣府消防局將成立「新竹縣消防局第四大隊暨竹科消防分隊」，並同步設置消防訓練中心，1月19日先於寶山鄉大崎村集會所二樓揭牌運作第四大隊，未來可望強化竹科及周邊地區的消防救災與緊急救護量能。

消防局長陳中振表示，新竹科學園區過去僅設自主消防隊，且已撤除，園區長期缺乏正式消防據點。縣府因此與園區管理局多次協調，推動於園區設置正式消防單位，相關廳舍建照正由竹科管理局審查，力拚今年4月中開工。

該基地位於力行路、鄰近大型廠房聚集區，土地由台積電提供，原本該公司規畫作停車場，後調整撥作消防用途，未來將由竹科分隊專責園區消防與救災任務。此外，新竹縣正同步推動消防教育訓練中心，基地鄰近新建的第四大隊，面積達4000平方公尺以上，規畫設置高低塔、垂降訓練、地震倒塌建築模擬、燃燒穿孔及搶救等專業設施，以強化救災訓練能量。

新竹縣長楊文科今天也在主管會報中指出，竹科園區涉及大量氣體與化學物質，未來成立後，須同步強化巡檢與救災相關教育訓練。

陳中振表示，第四大隊納入新成立的竹科分隊，並將原屬第二大隊的二重、寶山、北埔、峨眉等4分隊改隸，以強化大隘3鄉的消防與救災量能；1月19日將於寶山鄉大崎村集會所辦理第四大隊揭牌典禮。