影／新竹市新莊車站公車久怠速 柴油廢氣、噪音惹民怨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市交通處回應，將要求公車業者在尚未發車前勿怠速，如有違規將開罰，並請業者加強司機教育訓練。記者黃羿馨／攝影
新竹市新莊車站為多條公車路線的起訖點，市議員劉崇顯指出，有許多民眾陳情，常見公車候車期間怠速產生柴油廢氣和噪音，影響周邊社區居民，希望市府強化作為。市府表示，除請業者加強司機教育訓練外，也協助業者爭取經費讓公車全面電動化。

劉崇顯指出，新莊車站周邊社區林立，司機常因提前到站、等待發車時間而長時間怠速，導致廢氣瀰漫滯留，影響社區空氣品質，讓居民難以忍受。根據法規，汽車怠速超過3分鐘可開罰3000元，並無針對公車或客運有豁免條款，應同樣適用於公車。

劉崇顯也建議，若市府經費允許，應該在新莊車站周邊裝設空氣品質監測儀，因附近住宅、人口密集，且剛好又是竹市東區跟竹縣竹東的交界區，竹東時常有農田燃燒稻草的問題，如此一來，不僅可以監測車輛造成的空氣汙染，還可以即時偵測農田露天燃燒的空汙狀況。

新竹市交通處回應，將要求公車業者在尚未發車前勿怠速，如有違規將開罰，並請業者加強司機教育訓練。此外，為配合中央政策2030市區公車全面電動化，市府已要求業者車齡達年限後，優先研議汰換電動公車，市府也同步在市區大客車停車場建置大客車公共充電樁，並協助業者向中央爭取電動公車購車補助。

對於市府規畫在2030年前達成市區公車全面電動化，劉崇顯也表示支持政策方向，並建議市府應逐年編列預算，確保公車業者有能力汰換老舊柴油車，電動公車取代柴油車不僅能減少空汙，也能改善民眾生活品質。

劉崇顯指出，新莊車站周邊社區林立，司機常因提前到站、等待發車時間而長時間怠速，導致廢氣瀰漫滯留，影響社區空氣品質。記者黃羿馨／攝影
新竹市新莊車站為多條公車路線的起訖點，市議員劉崇顯指出，有許多民眾陳情，常見公車候車期間怠速產生柴油廢氣和噪音，影響周邊社區居民。記者黃羿馨／攝影
公車路線 電動 開罰

