苗栗市蘿蔔節25日登場 今天上午10點起報名 孩童與家長組隊優先

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2026苗栗市親子樂活蘿蔔節，1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，今天上午10點開放線上報名。圖／苗栗市公提供
2026苗栗市親子樂活蘿蔔節，1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，今天上午10點開放線上報名。圖／苗栗市公提供

2026苗栗市親子樂活蘿蔔節，1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，今天上午10點開放線上報名，另有現場報名，孩童與家長組隊優先，額滿為止。

1月25日蘿蔔節主辦單位苗栗市農會、苗栗市公所，協辦單位苗栗市民代表會、嘉盛里、嘉新里、嘉盛社區發展協會、嘉新社區發展協會，及嘉盛段931至936地號地主、協作農友，詳情可上苗栗市公所臉書粉絲專頁，今天上午10點起線上報名，同時接受現場報名，前200名可領取美食品嘗號碼牌，額滿為止。

活動在嘉盛東街與東路交界處農田，農路兩側皆有圳溝，考量安全因素，建議6歲以上兒童參加，並須由家長或法定監護人陪同，內容規畫親子拔蘿蔔體驗、趣味競賽-蘿蔔比一比，優先錄取孩童與家長共同參與的組合，如母子、父子或祖孫同樂組，由主辦單位提供統一規格塑膠袋，每人限領一份塑膠袋，發完為止，活動結束後，憑美食品嘗號碼牌每張得兌換小點心1份。

