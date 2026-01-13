豆子埔溪頻見死魚 竹縣3座備援井補水

新竹縣豆子埔溪因枯水期，又遇農田水利署斷水期，引流水量大降，加上近日氣溫驟降，頻傳魚群死亡。縣府工務處除委託契約廠商每日派工清理，更緊急建置3處備援水井補充水量，並協調經濟部水利署等單位增加上游放流天數，以提升溪水量，避免再有死魚。

縣府工務處近日接獲副議長王炳漢與多名議員反映豆子埔溪頻見死魚，經了解豆子埔溪為東山溪與舊港圳匯流而成，因枯水期流速減緩；去年12月至今年2月5日上游水閘門也因斷水期關閉，每周僅一天放流12小時，水中溶氧降低，加上近日氣溫驟降，導致魚群缺氧死亡情況增加。

竹縣府工務處緊急祭出2項因應措施，包括在豆子埔溪沿線的安溪寮橋、縣政二號橋和義崙橋建置3座備援水井，即日起至斷水期結束的2月5日，3座水井將全日開啟來挹注豆子埔溪溪水。

再者，工務處近日邀集經濟部水利署北水分署、農業部農水署新竹管理處及台水公司第三區管理處會勘研商，在滿足民生取水需求的前提下，決定將每周放流天數增至2天，以增加溪水水量。

縣府指出，本月也將開工「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，以利中長期環境改善外，更著重水質淨化，處理後的淨水將抽送至縣政九路上游放流，為豆子埔溪補充乾淨水源，同時改善淨化豆子埔溪水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題。