桃園預立環保葬1年千人登記 青壯年占6成

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
桃園市目前在楊梅、蘆竹、龍潭與大園區設有樹葬區，其中蘆竹區生命紀念園區「追思園」的樹葬植存區，風景宜人。圖／桃園市民政局提供
愈來愈多人身後事選擇環保葬，桃園市政府去年1月開放「生前預立環保葬意願登記」，1年累計1133人登記，其中6成是50歲以下的青壯年。未來若離世，意願書將作為家屬處理後事的參考，市府強調沒有強制力，尊重家屬意願。

桃園市民政局去年起推出「生前預立環保葬意願登記」服務，提供網路申請及臨櫃登記2種方式，不需費用，主要是希望民眾能夠自主規畫身後事，減輕家屬的心理負擔，同時推廣環保葬，讓生命的最終歸宿能夠回歸自然。

據桃園市殯葬管理所統計，去年一整年預立環保葬意願登記1133人，所方進一步分析，其中女性845人、男性288人，女性人數是男性近3倍；50歲以下684人、占比約60.4%，50歲以上449人、占比39.6%。

殯葬管理所所長許威儀說，從數據來看，青壯年甚至是年輕人對於談論身後事沒那麼忌諱，或是沒有子女，後人祭拜不便等考量，完成預立環保葬意願登記者占比6成，希望能預先做好規畫；在預立登記時可事先勾選要選擇樹葬花葬或是海葬，也可以複選。

市府也統計去年完成預立環保葬意願登記，且後來申請人亡故進館人數有14人，殯葬所人員會向家屬告知，往生者生前希望採取環保葬。但確實曾遇過家屬感到錯愕，不願採取環保葬，所方強調，預立意願登記並無強制力，後事辦理尊重家屬。

生死關懷教育推廣協會創會理事長郭慧娟說，老一輩通常觀念保守傳統，愈來愈多年輕一輩會開始為自己的後事打算或決定要採取何種形式。現代獨居人口增加，相關預立醫療照顧或身後事的資訊，建議政府再多宣導，讓更多人參考了解，或提前做好決定。

