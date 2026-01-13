納骨塔位遷出改環保葬 桃園發萬元獎勵金

隨高齡化加上死亡率成長，桃園市公立納骨塔使用率逼近7成，台中市更飆破8成4，部分地區「一櫃難求」，得跨區安葬。桃園、台中市府推廣環保葬，中市免繳3千元規費，桃園今年宣布，若將骨灰骸遷出改環保葬，最高發2萬元獎勵金。

生死關懷教育推廣協會創會理事長郭慧娟說，雙北已推行環保葬鼓勵金，此做法符合趨勢，因納骨塔建築有壽命，若遇天災地震也須修繕，現代少子化嚴重，塔內存放骨灰骨骸未來可能找不到後代，鼓勵環保葬可釋出納骨塔空間，讓有需求者進駐。

桃園目前有11座公立納骨塔，觀音區首座納骨塔還在興建中。據市府統計，公立納骨塔使用率已達68.57%，已逐漸飽和，另有感桃園環保葬人數從前年1600人成長至去年1700人，環保葬土地可循環利用，決定參考雙北經驗，推出環保葬鼓勵金計畫。

今年新上路的「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」，只要從桃園市公立納骨塔骨骸櫃位遷出改採環保葬者，發放鼓勵金2萬元；自骨灰櫃位遷出改環保葬，發鼓勵金1萬元。

民政局禮儀事務科長游琇茹說，環保葬有樹葬、海葬等選擇，樹葬特色在於將處理後的骨灰埋入土中，待一段時日後骨灰化作春泥回歸大自然，土地可永續利用；因應民眾環保葬需求，今年龍潭樹葬區將擴大範圍，聯合海葬也將從1年1場增至2場。

台中市逾286萬人，全市35座公立納骨塔去年使用率高達84.72%，其中9個行政區櫃位使用率突破9成，梧棲、沙鹿納骨塔、豐原觀音山納骨堂滿載，民眾被迫跨區安葬。

民政局指出，近年市府投入14.4億元，在北屯、太平、東勢興建大型納骨塔，完工後可新增逾12萬櫃位，可供使用約21.75年。同時也積極推廣環保葬，紓解櫃位不足問題，去年修正法規，民眾環保葬不用再繳交3千元規費，環保葬鼓勵金政策還待評估。

郭慧娟也提醒，雖然環保葬接受度有提高，但家族成員涵蓋老中青三代，後人若要將先人骨灰骸遷出改環保葬，建議要先協商整合取得家族共識，才能讓親友都能安心。