公立納骨塔快飽和 桃園鼓勵遷往「環保葬」獎勵最高2萬元

人口高齡化多死社會到來，桃園市公立納骨塔使用率逼近7成。市府民政局為提高納骨塔使用效率，今年參考雙北經驗首度祭出「環保葬鼓勵金」，民眾若將親友的骨灰或骨骸從納骨塔或公墓遷出改採環保葬，最高發2萬元獎勵金。

桃園市目前有11座公立納骨塔，幾乎各區都有。至於觀音區長年只有傳統公墓，欠缺現代化納骨塔設施，居民祭拜先人不易，市府斥資3億元，2024年8月在第六大堀公墓新建觀音區首座納骨塔，未來可提供約1萬8千個骨灰櫃位，預計今年開放使用。

儘管桃園迎合地方需求增設公立納骨塔，但市府觀察，隨著我國人口老齡化及死亡率的逐年增加，土葬比率逐年減少；桃園市公立納骨塔使用率截至去年底已達68.57%，雖然納骨塔有進也會有出，但整體而言使用率算高，有逐漸逼近飽和之勢。

市府民政局考量國人喪葬觀念改變，環保葬逐漸成為趨勢，桃園市現有蘆竹、龍潭、楊梅及大園等4處生命紀念園區設置環保葬區，環保葬數持續成長，從前年1千6百多位成長至去年的1千7百多位，環保葬土地可循環利用，決定推出環保葬鼓勵金計畫。

今年新上路的「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」，只要從桃園市公立納骨塔骨骸櫃位遷出改採環保葬者，發放鼓勵金2萬元；自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，發放鼓勵金1萬元，可向殯葬管理所或區公所臨櫃申辦。

民政局禮儀事務科長游琇茹說，環保葬有樹葬、海葬等選擇，樹葬特色在於將處理後的骨灰埋入土中，待一段時日後骨灰化作春泥回歸大自然，土地可永續利用。因應環保葬需求，龍潭樹葬區之後將擴大範圍，聯合海葬儀式今年起也將從1年1場增至2場。

生死關懷教育推廣協會創會理事長郭慧娟說，雙北推行環保葬鼓勵金有好幾年，此做法符合趨勢，因納骨塔建築有壽命，若遇天災地震等也須修繕，再者新建納骨塔動輒數千萬或上億元，所費不貲，同時也牽涉土地利用，政府需要先思考未來如何去化。