中豐交流道通車未滿1月 民怨「平面車塞爆」將改善設計

中豐交流道於去年底正式通車，直接銜接國道1號五楊高架，節省青埔地區往來泰山轉接道行車時間約10分鐘，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量。然而地方反應，中壢環北路與中豐路口近日因中豐北交流道開通，導致大量車流匯聚壅塞回堵，對此地方於日前赴現場會勘，將改善分隔島設計、號誌時相等紓解車流。

市議員黃崇真指出，近日有民眾向他反映，中壢環北路與中豐路路口近日因中豐北交流道開通，導致大量車流於交通尖峰期間匯聚於此，造成交通壅塞回堵，因此於日前邀集立法委員張雅琳服務處與交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段一起到現場辦理會勘，討論改善方案。

經過現場會勘後決議，環北路（中豐路路口至環北路194巷口）整段中央分隔島往北向方向偏移，以利南向可新增空間增設左轉專用道；北向車道則縮減為雙直行車道，至環北路194巷口再另設計開口；南向方向增設一左轉專用道，原左轉專用道空間改為直行車道，可有效紓解直行車車流。