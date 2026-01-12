高虹安施政民調獲肯定 社福教育政策滿意度破7成

新竹市長高虹安上月復職，ETtoday 最新民調顯示，高虹安上任後推動的10大政策皆獲市民高度肯定，其中「長者照顧政策」及「教育數位升級」等社福教育政策滿意度皆破7成，顯示市府施政方向已獲得多數市民支持。

市府表示，相關政策規畫皆經過審慎評估，兼顧財政紀律與長遠發展，並以市民需求為核心確保資源運用在最需要的地方。

社會福利方面，社會處指出，市府因應財畫法修正後中央資源挹注增加，115年度社會處預算編列50億380萬5000元，較114年度增加8億8294萬3,昂000元，將全數優先投入社福體系，落實「老幼共好、全齡照顧」核心施政理念。

社會處說明，市府將新增經費用於多項福利升級，包括針對未領取安老津貼且符合設籍及排富條件之長者，每人每年發放1萬元愛老津貼、共餐據點餐費提高至每餐90元、升級敬老卡與愛心卡使用點數及行動不便者代買服務；同時自今年3月起育兒津貼每月加碼1000元，並擴增公共托嬰中心、推動大型復康巴士、延長療育補助申請年齡至18歲，以及推進社福館舍建設，讓預算成為市民可感受到的實質福利。

在教育政策方面，教育處表示，高虹安重視教師工作負擔，積極研議教學現場行政人力政策，規畫辦理新竹市國民小學兼任行政教師每週授課節數》規定修正事宜，將參採各縣市規範，審慎規畫符合竹市的需求，以降低教學現場行政負擔。另將研議訂定教師非上班時間支領加班費的可行性方案，提供合理勞動權益補償機制。

教育處說，有關竹市學生營養午餐需求，高虹安已宣布自今年8月起正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億元經費，減輕家庭經濟負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

教育處說明，針對竹市高中入學高峰，市府規畫「增班設校、擴地新建、積極爭取經費」三大策略，已採分階段方式提升教育量能，已於113至115學年度共增14班，並於114學年度設立數位實驗高中，實質增加就學名額。