桃捷綠線成果展登場 捷工局長憶艱辛歷程激動落淚

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線目標年底北段7站通車，市府今起舉辦成果展，捷工局長劉慶豐看成果展影片時一度激動落淚。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線目標年底北段7站通車，市府今起舉辦成果展，展示2023年市府團隊上任以來的工程進展。現場播放工程紀實影片時，捷工局長劉慶豐因回憶工程團隊日夜奮戰的辛苦過程，還一度激動落淚。捷工局表示，展覽呈現綠線從規畫設計到實車測試的重要里程，並首度公開北段7站的空拍影像，展期將持續至23日。

市長張善政表示，這次成果展的意義在於讓市民見證桃園自主建造捷運的能力與決心。他強調，綠線工程將原定6年以上的建設期程大幅縮減為3年8個月，工程團隊採取「1天當2天用」的拚搏精神，透過工項檢討與平行施工策略，在夜間與假日持續推進。儘管距離年底通車目標僅剩不到11個月，時程極為緊迫，但市府堅持「壓縮工期絕不壓縮品質」的原則，確保工程安全與品質無虞。

他指出，除了國內工程全力衝刺外，包括新加坡、德國、匈牙利、英國等海外相關工作也同步進行；年底北段通車僅是起點，後續將持續延伸至桃園車站與八德地區，桃捷公司也正積極培訓營運人才，為正式營運做好萬全準備。

劉慶豐表示，回顧綠線建設歷程，團隊創下多項重要成就，包括地下段3年內完成13段隧道貫通、八德段7台潛盾機順利發進、高架段創全國首例跨越高鐵橋樑、高架橋全線合龍等關鍵工程。

在基礎建設方面，北機廠在8個月內完成15公頃、90萬立方公尺的基地整地，並於1年半內建成機廠4棟核心建築共1.2萬坪樓地板面積。系統工程部分，變電站在1年11個月內完成永久送電，首批列車在2年內抵台，車輛動態測試歷時2年7個月，高架段5站動態測試則耗時2年11個月完成。

他感性地說，這些成果背後是每天超過2000名工程人員的辛勤付出，無論烈日當空或風雨交加，團隊都與他並肩作戰，這份工程人員心中獨有的感動，將轉化為完成市民託付使命的強大動力。

桃園捷運綠線目標年底北段7站通車，市府今起舉辦成果展，展示2023年市府團隊上任以來的工程進展。記者朱冠諭／攝影
團隊 桃園 捷運

