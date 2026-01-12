豆子埔溪枯水又低溫魚群暴斃 縣府急開3水井全日挹注、增加放流
新竹縣豆子埔溪因值枯水期，又遇農田水利署斷水期，導致引流水量大幅降低，加上近日氣溫驟降，魚群死亡事件增加，新竹縣府工務處除委託契約廠商每日派工清理，避免臭味和水質汙染外，更緊急建置3處備援水井補充水量，並協調經濟部水利署等各單位，於斷水期內從每周放流1天增加至每周2天，提升豆子埔溪水量，降低魚群死亡發生。
縣府工務處近日接獲縣議會副議長王炳漢與多位議員反映，豆子埔溪魚群死亡事件有增加狀況，工務處立即著手了解因應。豆子埔溪為東山溪與舊港圳匯流而成，因現值枯水期，溪水減少且流速減緩，又遇上去年12月1日起至今年2月5日止，為農業部農田水利署新竹管理處公告的斷水期，期間豆子埔溪上游水閘門關閉，每周僅周日一天放流12小時，溪水水量更少，水中溶氧降低，加上近日氣溫驟降，導致魚群缺氧死亡情況增加。
竹縣府工務處指出，為避免死魚臭味影響民眾及溪水水質，已委由契約廠商每天派工清理。除此之外，工務處緊急祭出2項因應措施。首先，為改善冬季川流水量不足，在豆子埔溪沿線的安溪寮橋、縣政二號橋和義崙橋建置3座備援水井，水井本為不定期開啟，自即日起至斷水期結束的2月5日，3座水井將全日開啟來挹注豆子埔溪溪水。
再者，工務處近日已邀集經濟部水利署北區水資源分署、農業部農田水利署新竹管理處及台灣自來水股份有限公司第三區管理處共同會勘研商，在滿足民生取水需求的前提下，公告斷水期間豆子埔溪上游水閘門從每周放流1天增加至每周放流2天，以增加溪水水量。
縣府表示，中長期縣府規畫「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，本月即將開工，工程除了環境改善外，更著重水質淨化，未來針對至善橋至博愛橋間，原流入豆子埔溪的民生汙水精準截流，並透過專管引導至地下室的礫間處理機房，利用自然過濾原理除臭及淨化，處理後的淨水將抽送至縣政九路上游放流，為豆子埔溪補充乾淨水源，藉此讓汙水循環再利用，同時維持溪水的清澈，改善及淨化豆子埔溪水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題。
