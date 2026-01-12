新竹市脊髓損傷者協會推動舊衣再利用 竹蓮寺捐贈「舊衣新生貨⾞」

新⽵市脊髓損傷者協會長期投入脊髓損傷者關懷服務，透過回收⺠眾捐贈的衣物，進⾏分類整理、再製與⼆⼿義賣，照顧會員⽣活、培養就業技能。新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿今捐贈「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。

新⽵市脊髓損傷者協會理事長阮汶芳指出，早期協會曾於新⽵市多處設置舊衣回收箱，便利市⺠參與環保與公益。然⽽，隨著環境條件改變，舊衣回收模式逐漸調整，協會也轉向以⺠眾⾃⾏送件及社區合作點位為主要回收⽅式，持續推動資源再利⽤理念。

阮汶芳說，感謝⽵蓮寺主任委員及財團法⼈新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿慷慨捐贈「舊衣新⽣貨⾞」。該⾞輛將⽤於舊衣回收、物資運送及公益服務⾏動，⼤幅強化協會在第⼀線執⾏上的機動性與服務量能，讓舊衣回收所產⽣的價值，能轉化為⽀持脊髓損傷者穩定⽣活與重建⾃信的⼒量，讓每⼀袋被妥善整理的舊衣，成為串連社會關懷與希望的重要媒介。

阮汶芳表⽰，這份來⾃⽵蓮寺與⽵蓮⽂化基⾦會的⽀持，不僅是實質資源的挹注，更是對⾝⼼障礙公益服務的肯定與