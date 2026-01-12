快訊

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

新竹市脊髓損傷者協會推動舊衣再利用 竹蓮寺捐贈「舊衣新生貨⾞」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿今捐贈「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助新⽵市脊髓損傷者協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。圖／新⽵市脊髓損傷者協會提供
新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿今捐贈「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助新⽵市脊髓損傷者協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。圖／新⽵市脊髓損傷者協會提供

新⽵市脊髓損傷者協會長期投入脊髓損傷者關懷服務，透過回收⺠眾捐贈的衣物，進⾏分類整理、再製與⼆⼿義賣，照顧會員⽣活、培養就業技能。新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿今捐贈「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。

新⽵市脊髓損傷者協會理事長阮汶芳指出，早期協會曾於新⽵市多處設置舊衣回收箱，便利市⺠參與環保與公益。然⽽，隨著環境條件改變，舊衣回收模式逐漸調整，協會也轉向以⺠眾⾃⾏送件及社區合作點位為主要回收⽅式，持續推動資源再利⽤理念。

阮汶芳說，感謝⽵蓮寺主任委員及財團法⼈新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿慷慨捐贈「舊衣新⽣貨⾞」。該⾞輛將⽤於舊衣回收、物資運送及公益服務⾏動，⼤幅強化協會在第⼀線執⾏上的機動性與服務量能，讓舊衣回收所產⽣的價值，能轉化為⽀持脊髓損傷者穩定⽣活與重建⾃信的⼒量，讓每⼀袋被妥善整理的舊衣，成為串連社會關懷與希望的重要媒介。

阮汶芳表⽰，這份來⾃⽵蓮寺與⽵蓮⽂化基⾦會的⽀持，不僅是實質資源的挹注，更是對⾝⼼障礙公益服務的肯定與

⿎勵。未來協會將善⽤社會各界的愛⼼與⼒量，持續推動資源再利⽤，深化對會員的陪伴與⽀持，讓公益⾏動在城市中持續發光。

新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿今捐贈「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助新⽵市脊髓損傷者協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。圖／新⽵市脊髓損傷者協會提供
新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿今捐贈「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助新⽵市脊髓損傷者協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。圖／新⽵市脊髓損傷者協會提供

公益 義賣 主任

延伸閱讀

竹市地政警方聯防阻詐 攔截房產過戶保長者棲身所

前新竹市議員顏政德詐助理費 獲准假釋出獄

新竹建案工地傳意外！工人不慎跌落電梯井 大腿開放性骨折送醫

調查局最新人事異動 新任辦案副局長由連震宗出線

相關新聞

寒流催梅正當時！角板山梅花季將登場 交管措施一次看

梅花素有「越冷越開」的特性，近期寒流接連報到，預計未來一至兩周、甚至過年前後，角板山地區梅花將進入盛開期，景色最為迷人。...

豆子埔溪枯水又低溫魚群暴斃 縣府急開3水井全日挹注、增加放流

新竹縣豆子埔溪因值枯水期，又遇農田水利署斷水期，導致引流水量大幅降低，加上近日氣溫驟降，魚群死亡事件增加，新竹縣府工務處...

活化新社集會所 竹北市公所宣布4樓定調「竹北藝文親子客廳」

新竹縣竹北市公所推動藝文發展與親子生活的深度融合，素有「飯店級市民活動中心」美譽的竹北新社館，自啟用營運滿1年後，4樓空...

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面...

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋...

傳統市場消防體檢 桃園民營逾5成不合格

近年頻傳傳統市場火警，桃園南門市場去年底發生嚴重火警，台中干城與第五市場市場近2年也曾遭祝融，不僅波及攤商生計，也掀起公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。