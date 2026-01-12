活化新社集會所 竹北市公所宣布4樓定調「竹北藝文親子客廳」

新竹縣竹北市公所推動藝文發展與親子生活的深度融合，素有「飯店級市民活動中心」美譽的竹北新社館，自啟用營運滿1年後，4樓空間完成定位，今天宣布以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用，提供市民多元、優質的公共藝文空間。

竹北市長鄭朝方表示，透過空間軟硬體同步升級，新社館已由原本的社區型集會場館，蛻變為竹北市重要的藝文孵育基地，期盼成為親子共享美學、城市文化累積的重要平台。

鄭朝方指出，新社館啟用後廣受好評，自去年起已陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等活動，累計使用場次破百，頻率極高。為強化場館導引與功能分區，市公所正式將4樓定調為專屬親子與藝文使用的公共空間，並由原民政課業務移交文化觀光課專責管理。

為落實多功能使用目標，場地同步增設演出舞台與階梯式觀眾席與鋼琴，打造具劇場機能的彈性空間。鄭朝方強調，此一設計讓場館具備舉辦微型精緻音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動的量能。

目前，享譽國際的「國立客家兒童合唱團」亦自去年起選定新社館作為定期團練基地。該團由合唱界大師彭孟賢擔任團長兼藝術總監，在其帶領下屢獲佳績，多次代表台灣受邀參與國際音樂節，為推廣客家文化與合唱藝術的重要國際品牌。身為客家子弟的鄭朝方對此合作高度重視，日前更親自前往探視團員練習，為師生加油打氣。他表示，看見來自全國各地的孩子們在優質空間中專注練唱，音符與場域交織出的共鳴令人感動，新社館已然成為藝術種子萌芽的沃土。