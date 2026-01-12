快訊

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

活化新社集會所 竹北市公所宣布4樓定調「竹北藝文親子客廳」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
此一設計讓場館具備舉辦微型精緻音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動的量能。圖／竹北市公所提供
此一設計讓場館具備舉辦微型精緻音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動的量能。圖／竹北市公所提供

新竹竹北市公所推動藝文發展與親子生活的深度融合，素有「飯店級市民活動中心」美譽的竹北新社館，自啟用營運滿1年後，4樓空間完成定位，今天宣布以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用，提供市民多元、優質的公共藝文空間。

竹北市長鄭朝方表示，透過空間軟硬體同步升級，新社館已由原本的社區型集會場館，蛻變為竹北市重要的藝文孵育基地，期盼成為親子共享美學、城市文化累積的重要平台。

鄭朝方指出，新社館啟用後廣受好評，自去年起已陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等活動，累計使用場次破百，頻率極高。為強化場館導引與功能分區，市公所正式將4樓定調為專屬親子與藝文使用的公共空間，並由原民政課業務移交文化觀光課專責管理。

為落實多功能使用目標，場地同步增設演出舞台與階梯式觀眾席與鋼琴，打造具劇場機能的彈性空間。鄭朝方強調，此一設計讓場館具備舉辦微型精緻音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動的量能。

目前，享譽國際的「國立客家兒童合唱團」亦自去年起選定新社館作為定期團練基地。該團由合唱界大師彭孟賢擔任團長兼藝術總監，在其帶領下屢獲佳績，多次代表台灣受邀參與國際音樂節，為推廣客家文化與合唱藝術的重要國際品牌。身為客家子弟的鄭朝方對此合作高度重視，日前更親自前往探視團員練習，為師生加油打氣。他表示，看見來自全國各地的孩子們在優質空間中專注練唱，音符與場域交織出的共鳴令人感動，新社館已然成為藝術種子萌芽的沃土。

展望今年，市公所將持續於竹北藝文親子客廳推出多元精彩活動，包括親子茶席、由鄭朝方領軍獨創的親子調香體驗，以及多項質感新穎的運動課程，期望讓市民感受竹北城市文化持續累積、向上提升的能量。活動詳情請留意後續公告；場地亦開放租借，相關規定請至竹北市公所官網查詢並進行線上申請。

場地亦開放租借，相關規定請至竹北市公所官網查詢並進行線上申請。圖／竹北市公所提供
場地亦開放租借，相關規定請至竹北市公所官網查詢並進行線上申請。圖／竹北市公所提供
竹北市公所今天宣布以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用，提供市民多元、優質的公共藝文空間。圖／竹北市公所提供
竹北市公所今天宣布以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用，提供市民多元、優質的公共藝文空間。圖／竹北市公所提供
為落實多功能使用目標，場地同步增設演出舞台與階梯式觀眾席與鋼琴。圖／竹北市公所提供
為落實多功能使用目標，場地同步增設演出舞台與階梯式觀眾席與鋼琴。圖／竹北市公所提供
自啟用營運滿1年後，4樓空間完成定位，今天宣布以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。圖／竹北市公所提供
自啟用營運滿1年後，4樓空間完成定位，今天宣布以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。圖／竹北市公所提供

竹北 鄭朝方 親子 客家文化 新竹

延伸閱讀

被綠營鎖定參選新竹縣長？鄭朝方親回：無需比較、改變有感才重要

高端疫苗擴產 竹北新廠動土

竹北店面被「空租」 女房客租一半跑路...判賠132萬

鄭朝方3周年市政分享會 「一代佳人」湯蘭花現身：住竹北很幸福

相關新聞

寒流催梅正當時！角板山梅花季將登場 交管措施一次看

梅花素有「越冷越開」的特性，近期寒流接連報到，預計未來一至兩周、甚至過年前後，角板山地區梅花將進入盛開期，景色最為迷人。...

豆子埔溪枯水又低溫魚群暴斃 縣府急開3水井全日挹注、增加放流

新竹縣豆子埔溪因值枯水期，又遇農田水利署斷水期，導致引流水量大幅降低，加上近日氣溫驟降，魚群死亡事件增加，新竹縣府工務處...

活化新社集會所 竹北市公所宣布4樓定調「竹北藝文親子客廳」

新竹縣竹北市公所推動藝文發展與親子生活的深度融合，素有「飯店級市民活動中心」美譽的竹北新社館，自啟用營運滿1年後，4樓空...

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面...

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋...

傳統市場消防體檢 桃園民營逾5成不合格

近年頻傳傳統市場火警，桃園南門市場去年底發生嚴重火警，台中干城與第五市場市場近2年也曾遭祝融，不僅波及攤商生計，也掀起公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。