2.9億元「路平專案」刨鋪35.8公里 苗栗縣春節要讓返鄉及遊客有感

春節將屆，苗栗縣政府與9個鄉鎮市公所合作，2.9億元首度啟動「路平專案」，分區施工刨鋪3萬5284公尺，過年前完工，要讓返鄉民眾及春遊觀光客有感。

路平專案今年首度啟動，包括縣鄉道及都市計畫道路，共有苗栗市等9鄉鎮市公所配合提報，另考量都市計畫區內縣道124丙線（北橫公路）是三灣、南庄及獅潭風景線重要門戶，也納入專案範圍。

縣府交通工務處統計，路平專案公所提報改善都市計畫路段長度約8923公尺，面積約7萬6154平方公尺，公所負擔4500萬元；縣鄉道路改善：總長度約2萬6901公尺，面積約31萬3070平方公尺，縣款2.45億元。

路平專案分第一區竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉，第二區苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉、後龍鎮、造橋鄉，第三區通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、銅鑼鄉，第四區公館鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉，將採分區施工，施工前會先公告，提醒用路人注意提前改道，工期預計2月14日全部完工。

交工處指出，路平專案僅刨鋪路面，不涉及挖掘，因此不受今年2月2日至3月3日的春節前道路禁挖限制，今年春節連假長達9天，市區及風景區道路更加平順，希望讓返鄉過年的民眾更有感，此外，苗栗縣是觀光大縣，路平提供遊客更好的經驗，因此縣府攜手公所首度啟動路平專案。