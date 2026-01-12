2.9億元「路平專案」刨鋪35.8公里 苗栗縣春節要讓返鄉及遊客有感

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府與鄉鎮市公所合作，2.9億元啟動「路平專案」，過年前完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與鄉鎮市公所合作，2.9億元啟動「路平專案」，過年前完工。圖／苗栗縣政府提供

春節將屆，苗栗縣政府與9個鄉鎮市公所合作，2.9億元首度啟動「路平專案」，分區施工刨鋪3萬5284公尺，過年前完工，要讓返鄉民眾及春遊觀光客有感。

路平專案今年首度啟動，包括縣鄉道及都市計畫道路，共有苗栗市等9鄉鎮市公所配合提報，另考量都市計畫區內縣道124丙線（北橫公路）是三灣、南庄及獅潭風景線重要門戶，也納入專案範圍。

縣府交通工務處統計，路平專案公所提報改善都市計畫路段長度約8923公尺，面積約7萬6154平方公尺，公所負擔4500萬元；縣鄉道路改善：總長度約2萬6901公尺，面積約31萬3070平方公尺，縣款2.45億元。

路平專案分第一區竹南鎮、頭份市、三灣鄉、南庄鄉，第二區苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉、後龍鎮、造橋鄉，第三區通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、銅鑼鄉，第四區公館鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉，將採分區施工，施工前會先公告，提醒用路人注意提前改道，工期預計2月14日全部完工。

交工處指出，路平專案僅刨鋪路面，不涉及挖掘，因此不受今年2月2日至3月3日的春節前道路禁挖限制，今年春節連假長達9天，市區及風景區道路更加平順，希望讓返鄉過年的民眾更有感，此外，苗栗縣是觀光大縣，路平提供遊客更好的經驗，因此縣府攜手公所首度啟動路平專案。

路平專案 都市計畫 春節

相關新聞

寒流催梅正當時！角板山梅花季將登場 交管措施一次看

梅花素有「越冷越開」的特性，近期寒流接連報到，預計未來一至兩周、甚至過年前後，角板山地區梅花將進入盛開期，景色最為迷人。...

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面...

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋...

傳統市場消防體檢 桃園民營逾5成不合格

近年頻傳傳統市場火警，桃園南門市場去年底發生嚴重火警，台中干城與第五市場市場近2年也曾遭祝融，不僅波及攤商生計，也掀起公...

星期評論／新竹人口成長 公務、司法編制不足成隱憂

在半導體產業強力驅動下，新竹「科技城」近年人口快速成長，新竹縣更拿下全國鄉鎮市人口「三冠王」。然而，亮眼成績背後，地方政...

新聞眼／市場公安改革 不能再妥協退讓

桃園南門市場一把火，揭露全台傳統市場長年積弊不改的沉痾。電線私接、違章建築、逃生受阻等問題，其實早就存在，只是過往總以「...

