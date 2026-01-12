快訊

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業 49歲老闆坦承犯案

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛。桃園區公所表示，將全力協助受損民眾完成賠償程序。記者朱冠諭／翻攝
日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛。桃園區公所表示，將全力協助受損民眾完成賠償程序。記者朱冠諭／翻攝

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面一出引發議論。桃園區公所表示，此案經查為1月11日委外辦理的路樹修剪工程，廠商已投保相關責任險，將全力協助受損民眾完成賠償程序。

根據網友行車記錄器拍攝的影片，當天工人在現場修剪路樹時，竟有樹枝突然掉落，直接砸中正在停等紅燈的車輛。網友無奈批評，「原來現在桃園的道路修剪都可以不用顧下面有沒有車，直接剪下來砸車，然後他們的人員直接連理都不理，真的好笑。」

議員黃瓊慧表示，經向相關單位查詢，了解到這是公所在執行人行道路樹修剪的作業，委外廠商雖然有做簡易的交通維持，但因為是在道路中央，也沒有很清楚分流，導致差點發生意外。

黃瓊慧說，她已聯繫PO文民眾，若造成車損可以向市府要求賠償，她也要求公所在執行相關人行道路樹修剪時，要更注意周圍狀況，尤其是周邊若是有老人或小孩，要更確實地確認下方沒人沒車才可以施作，避免傷及無辜民眾。

桃園區公所主秘周政毅表示，民眾反映修剪樹木施工導致車損一事，經查為1月11日公所委外辦理的路樹修剪工程，廠商配有交維人員，並封閉一車道後才施工，施工期間造成民眾車輛損傷，公所已要求承商負責，據悉廠商也投保相關責任險，受影響民眾可檢具事證聯繫公所，公所將全力協助完成後續賠償程序。

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛。桃園區公所表示，將全力協助受損民眾完成賠償程序。圖／Threads網友leotong1201授權
日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛。桃園區公所表示，將全力協助受損民眾完成賠償程序。圖／Threads網友leotong1201授權

路樹 桃園 樹枝 行車記錄器

延伸閱讀

消遣李多慧中文口音重 桃市議員槓脫口秀演員「根本霸凌」

又桃客？司機邊開邊滑手機釣出2名市議員 警認定違規將開罰

張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

桃園巨蛋被球星批「髒到不敢洗澡」 體育局：花3.4億改善年中可完工

相關新聞

寒流催梅正當時！角板山梅花季將登場 交管措施一次看

梅花素有「越冷越開」的特性，近期寒流接連報到，預計未來一至兩周、甚至過年前後，角板山地區梅花將進入盛開期，景色最為迷人。...

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面...

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋...

傳統市場消防體檢 桃園民營逾5成不合格

近年頻傳傳統市場火警，桃園南門市場去年底發生嚴重火警，台中干城與第五市場市場近2年也曾遭祝融，不僅波及攤商生計，也掀起公...

星期評論／新竹人口成長 公務、司法編制不足成隱憂

在半導體產業強力驅動下，新竹「科技城」近年人口快速成長，新竹縣更拿下全國鄉鎮市人口「三冠王」。然而，亮眼成績背後，地方政...

新聞眼／市場公安改革 不能再妥協退讓

桃園南門市場一把火，揭露全台傳統市場長年積弊不改的沉痾。電線私接、違章建築、逃生受阻等問題，其實早就存在，只是過往總以「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。