桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理
日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面一出引發議論。桃園區公所表示，此案經查為1月11日委外辦理的路樹修剪工程，廠商已投保相關責任險，將全力協助受損民眾完成賠償程序。
根據網友行車記錄器拍攝的影片，當天工人在現場修剪路樹時，竟有樹枝突然掉落，直接砸中正在停等紅燈的車輛。網友無奈批評，「原來現在桃園的道路修剪都可以不用顧下面有沒有車，直接剪下來砸車，然後他們的人員直接連理都不理，真的好笑。」
議員黃瓊慧表示，經向相關單位查詢，了解到這是公所在執行人行道路樹修剪的作業，委外廠商雖然有做簡易的交通維持，但因為是在道路中央，也沒有很清楚分流，導致差點發生意外。
黃瓊慧說，她已聯繫PO文民眾，若造成車損可以向市府要求賠償，她也要求公所在執行相關人行道路樹修剪時，要更注意周圍狀況，尤其是周邊若是有老人或小孩，要更確實地確認下方沒人沒車才可以施作，避免傷及無辜民眾。
桃園區公所主秘周政毅表示，民眾反映修剪樹木施工導致車損一事，經查為1月11日公所委外辦理的路樹修剪工程，廠商配有交維人員，並封閉一車道後才施工，施工期間造成民眾車輛損傷，公所已要求承商負責，據悉廠商也投保相關責任險，受影響民眾可檢具事證聯繫公所，公所將全力協助完成後續賠償程序。
