快訊

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點。圖／縣府提供
以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點。圖／縣府提供

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋浴區等服務設施，提升便利性，更以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點。新設施已於1月8日啟用，歡迎民眾前來欣賞新竹縣濱海美麗風光。

新竹縣鳳坑漁港因淤沙問題閒置多年，縣府於2021年向交通部觀光署爭取補助4500萬辦理第一期工程，將鳳坑漁港成功轉型為觀光新景點「鳳坑沙灣」，往北銜接新豐紅樹林生態保育園區及坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋等景點，吸引眾多遊客來訪。

第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面約794平方公尺、簡易廁所4座、男女戶外淋浴區、碎石枕木格框步道長約97公尺、定砂竹圍籬約290公尺、紅豆餅意象圓弧型親水階梯及增加綠蔭植栽等拍照打卡新景點，大幅提升遊客玩沙踏浪的便利性，夕陽西下時，更吸引許多遊客拍照打卡。

完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面約794平方公尺、簡易廁所4座等。圖／縣府提供
完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面約794平方公尺、簡易廁所4座等。圖／縣府提供
完成碎石枕木格框步道長約97公尺。圖／縣府提供
完成碎石枕木格框步道長約97公尺。圖／縣府提供
第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，成功打造新竹縣濱海新景點。圖／縣府提供
第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，成功打造新竹縣濱海新景點。圖／縣府提供

新竹 景點 生態保育 紅樹林

延伸閱讀

竹縣推輔具線上申辦系統 提升便利性

助學子準時到校！竹縣快捷8號避開興隆大橋省20分 下周一起改道

多縣市宣布營養午餐免費 楊文科：竹縣推行逾20年、免費也要做得更好

甫獲5千萬修復！竹縣西河堂局部遭震毀 縣府防護避劣化

相關新聞

寒流催梅正當時！角板山梅花季將登場 交管措施一次看

梅花素有「越冷越開」的特性，近期寒流接連報到，預計未來一至兩周、甚至過年前後，角板山地區梅花將進入盛開期，景色最為迷人。...

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

日前有民眾開車行經桃園市桃園區三民路一段與成功路二段路口時，遇到路樹修剪作業，結果樹枝竟掉落直接砸中車輛，嚇壞駕駛，畫面...

紅豆餅親水天梯亮相 竹縣鳳坑沙灣增打卡新亮點

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，近日第二期工程完工，除了增設停車場、淋...

傳統市場消防體檢 桃園民營逾5成不合格

近年頻傳傳統市場火警，桃園南門市場去年底發生嚴重火警，台中干城與第五市場市場近2年也曾遭祝融，不僅波及攤商生計，也掀起公...

星期評論／新竹人口成長 公務、司法編制不足成隱憂

在半導體產業強力驅動下，新竹「科技城」近年人口快速成長，新竹縣更拿下全國鄉鎮市人口「三冠王」。然而，亮眼成績背後，地方政...

新聞眼／市場公安改革 不能再妥協退讓

桃園南門市場一把火，揭露全台傳統市場長年積弊不改的沉痾。電線私接、違章建築、逃生受阻等問題，其實早就存在，只是過往總以「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。