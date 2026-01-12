寒流催梅正當時！角板山梅花季將登場 交管措施一次看

梅花素有「越冷越開」的特性，近期寒流接連報到，預計未來一至兩周、甚至過年前後，角板山地區梅花將進入盛開期，景色最為迷人。桃園市政府風景管理處將於本周六舉行「2026角板山梅花季」，為因應賞花人潮，警方規畫交通管制措施，提醒民眾注意動線。

每到冬末春初，恰逢賞梅好時節。桃園市復興區角板山行館為北台灣規模最大的梅園之一，也是賞梅首選景點，園區內共栽種梅樹296棵，其中樹齡最長可追溯至民國50年，不僅花景壯觀，更蘊含深厚歷史意義，「2026角板山梅花季」活動訂於1月17日（六）、18日（日）、24日（六）及25日（日）舉行，將吸引許多民眾前來駐足賞花打卡。

大溪警分局為維護交通秩序及遊客行車、行走安全，大溪分局特別規劃交通疏導與管制措施如下：

一、管制時間

2026年1月17日、18日、24日及25日，每日9時至17時實施交通管制，並視現場人車狀況及花期實際情形，彈性提早或延後解除。

二、管制範圍及措施

1. 管制路段：桃園市復興區中正路、仁愛路、桃117線及台7線等主要路段，並視交通狀況對周邊道路實施彈性管制。

2. 停車與行人動線：桃園市復興區中正路沿線僅開放單側停車，避免影響通行；靠介壽國中一側規劃為行人通行空間，並得依現場狀況機動調整。

3. 停車建議：請民眾將車輛停放於仁愛停車場或上台地停車場，或搭乘桃園客運502路線（台灣好行－小烏來線）前往會場。

4. 交通維持：活動期間將編排警力於會場周邊重要路口指揮疏導，並加強取締違規停車，請民眾配合交通指揮，切勿違停。