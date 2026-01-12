新聞眼／市場公安改革 不能再妥協退讓

桃園南門市場一把火，揭露全台傳統市場長年積弊不改的沉痾。電線私接、違章建築、逃生受阻等問題，其實早就存在，只是過往總以「影響民生」為由一再延宕改善。面對嚴峻公安問題，政府絕不能再有妥協退讓的空間。

老舊市場的公安風險環環相扣。許多攤商私接電線，缺乏統一用電管理，形成蜘蛛網般的線路糾纏，成為火災最大隱患。違章建築問題根深柢固，鐵皮搭建結構不僅助燃，更可能產生有毒氣體。逃生動線不良則成致命缺陷，通道堆雜物、安全門異常都會在火災時成為奪命陷阱。

經桃市府清查，36處民營市場中，許多未成立自治會，攤商面對高額改善費用力不從心，缺乏組織化管理導致公安責任無人承擔。更嚴重的是，部分市場長期處法規邊緣，享受商業利益卻規避安全責任，讓問題不斷累積。

市府雖提出跨部門合作機制和分階段改善計畫，但關鍵不在政策本身，而在執行決心。過去政府面臨民營市場改善壓力時，總因各方壓力心軟妥協，讓問題一拖再拖。

當民營市場有超過5成安檢不合格，任何「再給時間」的寬容，都可能埋下下一場災難種子。政府不能把責任推給攤商個人，既然編列專款協助設備改善，就必須確實執行，不能只是紙上作業。

南門市場火光照亮傳統市場安全盲點，現在政策藍圖已有，跨部門機制已建，民眾最關心的是這些措施會不會又成空談？

面對嚴峻現實，政府不能再以「循序漸進」當拖延藉口。傳統市場承載在地文化與民生需求，但不能以公共安全為代價。公部門必須拿出魄力，在農曆年前這段關鍵時期，用實際行動證明改革決心。這不僅是市府責任，更是對市民生命安全的基本承諾。