傳統市場消防體檢 桃園民營逾5成不合格

近年頻傳傳統市場火警，桃園南門市場去年底發生嚴重火警，台中干城與第五市場市場近2年也曾遭祝融，不僅波及攤商生計，也掀起公安疑慮。桃市府近期體檢發現逾半民營市場消防安檢不合格，管理亂象叢生，宣示跨部門合作採分級管理，惡性不改者將鐵腕拆除。

桃園市共61處傳統市場，市府在南門市場火災後頒定「市場消防安全檢查及安全管理加強計畫」進行列管與稽查盤點，25處公營市場當中，桃園南門、東門及新永和市場、龍潭市場、平鎮新富、八德大湳市場等6處市場未建立完整防火管理制度，36處民營市場19處不合格，不合格率超過5成。

消防局火災預防科長吳佰餘說，許多民營市場未成立自治會，個別攤商短期內難負擔改善消防設備費用，致改善措施難推動；由於沒有統一的用電管理制度，許多攤商長期私拉電線，成為最大的安全隱患，另多數老舊市場屬違章建築，在既有的建築結構下，消防設備也難以按照現行法規規畫。

為提升傳統市場消防安全，市府為此建立跨局處合作輔導機制，將民營市場納入管理範圍，對於消防安全查核未合格者將限期改善，公安疑慮重大且拒不改善者，停止供水供電甚至拆除。未來消防局將運用熱顯儀確認配電盤狀況，並由經發局編列經費委託專人定期檢測等，確保市場用電安全。

台中市東區干城環保市場2024年2月遭縱火，造成內部攤位雜物及2台貨車燒毀；第五市場於去年3月因市場外攤商失火蔓延，至少有8間店家被燒毀，有業者才剛裝修完就遇上火警，相當無奈。

台中市經發局市場管理科指出，民有市場限於生意是否良好，才能使管委會健全，因此也影響公共設施是否足夠，市府每年實地勘查，並要求業者更換老舊電線更換、檢視滅火器是否在效期內及逃生動線是否良好等。將會同消防局加強市場用電安全宣導、並建議強化夜間管理機制以利通報。