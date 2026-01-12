星期評論／新竹人口成長 公務、司法編制不足成隱憂

在半導體產業強力驅動下，新竹「科技城」近年人口快速成長，新竹縣更拿下全國鄉鎮市人口「三冠王」。然而，亮眼成績背後，地方政府的人力編制卻長期跟不上實際業務需求，公務員1人承擔的業務量，甚至比其他縣市多出上百件，成為影響治理品質的結構性隱憂。

問題核心在於員額編制仍大幅沿用早年的人口基準。以新竹縣為例，過去25年間人口成長近三分之一，但人力增補速度卻遠落後於人口遷入與產業擴張。縣府去年8月已向中央申請調整編制，至今遲未獲回應。相較其他縣市1名公務員服務約250人，新竹縣服務約500人，新竹市也超過400人，壓力明顯高出一截，基層不免感嘆「做得比別人多，薪水卻差不多」。

在人力長期吃緊下，不僅業務負荷沉重，部分單位更因此出現流動率升高的現象，形成惡性循環，行政效率也在過度負荷中逐漸耗損。面對員額僵局，地方政府除了增補約聘僱人力，也推動精簡重複性行政作業，優化現有人力配置。

在近期的園縣市高峰會中，新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科也達成共識，向中央疾呼應修正地方行政機關組織準則，進而調增地方政府法定員額，讓公部門員額配置能符合大新竹人口成長的真實樣貌，更能貼近實際施政需求。

地方行政的結構性危機也發生在管轄新竹縣市的新竹地檢署，竹檢目前的人力規模與10年前相近，但偵查案件量幾乎翻倍。這導致新竹地檢署長年名列全國第二類地檢署案件量之首，甚至已超越部分第一類地檢署，雖然近期升格為第一類地檢署，但是能否即時紓解長年的偵查壓力，仍待觀察。

從新竹縣市政府到地檢署，中央若持續忽視成長型城市的特殊性，忽視人口紅利背後的行政負擔，最終受損的將是民眾的權益。

唯有打破僵化的編制思維，給予相應的資源支援，才能讓新竹在科技領跑全球之際，也擁有健全的城市治理與司法韌性。