綠色環境獎勵開放申請 桃園市加碼最高4.5萬元

中央社／ 桃園11日電

農業部農糧署推動「農糧產業調整與轉型計畫」，提供優惠獎勵金鼓勵農民稻作轉作雜糧或休耕，桃園市農業局堆疊加碼補助低耗水作物，可再領取新台幣6000元至4.5萬元獎勵金。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫）獎勵農地農耕，鼓勵「稻作4選3」，也就是2年共4個期作，其中3期申報種稻，1期申報轉契作、自行復耕或辦理生產環境維護措施（休耕），以農業環境基本給付、作物獎勵及友善環境補貼等方式，引導農產業結構調整。

陳冠義指出，補助金額每期作、每公頃3.4萬元至7萬元不等，計畫各項轉（契）作、繳售公糧、生產環境維護（休耕）、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，即日起至2月6日受理申報。

陳冠義說，配合國內多元耕作特性，桃園市民國115年地方特色作物調整為樹薯、樹豆、洛神葵、丹參，另新增小米；變更申報、補申報期間則調整為7月1日至31日（原為6月1日至30日）。此外，配合農糧署推動「農業數位整合服務」試辦，符合資格者將由農糧署另行通知，可透過線上方式完成申請，並即時查詢補助款項入帳狀態，但仍須前往區公所及農會完成確認。

陳冠義表示，農業局更推出堆疊加碼補助低耗水作物，種植非基改大豆、薏苡、蕎麥、胡麻、高粱、仙草、硬質玉米、青割玉米等，可再領取6000元至4.5萬元不等獎勵金。欲參加農友請遵循實質登記制，並於指定期限內完成申報。

給付 農糧署 桃園

