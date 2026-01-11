徐欣瑩湖口誓師拚縣長提名 她：促藍白合 能抗司法攻擊的最強戰將

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今天上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，立院國民黨團組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援，徐欣瑩強調未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長以區域聯合發展的精神，打造出AI新時代下的智慧縣政。她說，她的對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。

今天除了不少地方民意代表、在地村里長現身力挺外，國民黨團書記長羅智強率領王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委站台。羅智強推崇徐具備「專業、能力、戰力」，身為首位衛星測量女博士，是科技新竹最需要的理工縣長。王鴻薇更為徐遭受黑函恐嚇抱屈，呼籲鄉親守護正義。

湖口議員陳栢誠、吳菊花、甄克堅及鄉代會副主席翁紹軒亦現身，力證徐欣瑩在中央爭取到185億經費，是不分偏鄉、服務絕不推託的行動派，現場主辦單位一度喊出破萬人，台下民眾舉國旗高聲歡呼，氣氛熱絡。

徐欣瑩向現場嘉賓與台下民眾鞠躬，感謝他們承受壓力出面支持。徐欣瑩表示，自己在本屆中央委員選舉獲全國黨代表肯定，名列前茅。呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。

針對近期宗教攻擊，她強調自己學習打坐禪定已經快30年，蘋果創辦人的賈伯斯、哈佛醫學院都推崇這種穩定情緒的力量，禪定是風靡全球的減壓及大腦訓練良方。徐欣瑩強調：「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」。針對未來新竹縣縣政，她將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，強調治理新竹靠的是專業與法治，而非政治口水與抹黑攻擊。