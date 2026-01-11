違章、管理亂… 桃園傳統市場消防體檢 民營不合格率破五成

桃園南門市場去年11月發生嚴重火災，年關將近，市府近期盤點全市61處傳統市場，發現民營市場普遍面臨管理權責不清、缺乏用電管理機制、違章建築等問題，有超過半數檢查不合格。市府表示，將建立跨部門合作機制，並分級管理，針對安全疑慮重大且拒不改善者，將強力執法停止供水供電甚至拆除。

近年來全台傳統市場火災事件頻傳，除桃園南門市場，近年台北雙和市場、彰化二林市場、台中干城市場、台中第五市場、苗栗苑裡市場也曾遭祝融，突顯傳統市場消防安全問題。

桃園市目前共61處傳統市場，其中，公營市場25處、民營市場36處。市府在南門市場火災後頒定「市場消防安全檢查及安全管理加強計畫」，將室內面積達500平方公尺以上的50處市場列管，11處面積較小的市場加強宣導。

經盤點，25處公營市場除南門市場因火災重建外，其餘皆檢查合格。不過依消防法免設置規定，目前仍有桃園南門、東門及新永和市場、龍潭市場、平鎮新富、八德大湳市場等6處市場未建立完整防火管理制度。36處民營市場更僅7處合格、19處不合格、10處免列管，不合格率超過5成。

消防局火災預防科長吳佰餘指出，改善消防設備需投入高額經費，但許多民營市場未成立自治會，個別攤商短期內難負擔龐大費用，導致改善措施難推動；由於沒有統一的用電管理制度，許多攤商長期私拉電線，成為最大的安全隱患，另多數老舊市場屬違章建築，在既有的建築結構下，消防設備也難以按照現行法規規畫。

市府表示，為解決傳統市場消防安全問題，現已建立跨部門合作機制，由經發局負責輔導成立管理組織，消防局執行消防安檢，都發局協助違章管理及都市更新，地政局、稅務局等提供土地管理及稅務資料。

市府同步規畫3階段精進作為，依風險分級，將民營市場納入管理範圍，釐清管理權責並建立專責聯繫窗口。後續落實消防設備檢查，對於消防安全查核未合格者將限期改善，公安疑慮重大且拒不改善者，則停止供水供電甚至拆除。

消防局表示，未來針對市場安檢，將運用熱顯像技術即時掌握異常徵兆，辨識配電盤及線路溫度狀況，同時加強電線管理，要求盤內電線整理固定，避免纏繞堆積。經發局則將編列經費，委託專業人員定期檢測，並協助民營市場建立管理組織，強化平時維護能力與自主管理機制。