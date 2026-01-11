聽新聞
防杜新光三越氣爆重演！桃園啟動賣場抽檢 違規最重罰30萬
台中新光三越去年發生氣爆，賣場公安引發外界關注。備戰農曆新年採買人潮，桃市府近期也將啟動第2波賣場公安抽複查，針對曾有大缺失、違規裁罰記錄及民眾陳情場所檢查，建管處表示，若查獲違規，將依建築法裁罰6萬以上至30萬元罰鍰。
台中新光三越11至12樓美食街去年發生瓦斯氣爆意外，造成5死38傷，是台灣史上最嚴重的百貨公司公共安全事故。近期年關將近，桃市府為把關市民年節消費安全，建管處長莊敬權9日親自率隊至青埔高鐵站前新開幕大型賣場，針對室內裝修、逃生動線、避難設施和設備等盤檢，確認業者落實賣場公共安全規範。
建管處表示，此次抽複查將持續至農曆年前，檢查期間如查獲涉有公安違規事項，將依建築法裁罰6萬以上至30萬元罰鍰。稽查重點包含安全門啟閉異常、門弓器鬆脫及通道堆置雜物等情形，一旦發現違規將當場要求改善。
建管處表示，去年10月至12月已完成全市31家百貨、大賣場第一波公安稽查，總共5家業者需要改善，包含安全門啟閉異常、門弓器鬆脫及通道堆置雜物情形，稽查當下均已要求改善並全數完成。
建管處表示，公安稽查目的在提醒業者時刻注意營業場域公共安全，勿任意堆置貨品於逃生動線上，包含梯間、排煙室、走道，防火鐵捲門要確實可以使用，並如期完成公安申報。業者應重視商場每一個環節，提供消費者安全購物環境。
