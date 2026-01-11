快訊

不掛門牌苗栗縣今年3月強制開罰 好多人都在問怎麼掛？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府因應門牌新制即將上路，自製門牌張貼。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府因應門牌新制即將上路，自製門牌張貼。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府修訂自治條例今年3月5日起強制掛門牌，新制規定住戶沒有門牌或私設假地址門牌，將分別罰鍰300元及5000元，並得按次連續處罰，以落實門牌張貼及辨向識址的功能。

苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例修正草案，議會去年12月10日審通過，內政部今年1月2日核定，因新增罰則，2個月宣導期，預計3月5日公布施行，新制即將上路，一些民眾紛紛詢問要如何張貼門牌才不會挨罰。

縣府民政處指出，原自治條例對於沒有門牌住戶，僅能發函勸導，並無強制力，新制參考台北市、台中市政府自治條例規定，沒有門牌或私設假地址門牌，經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰300元，私設假地址門牌罰5000元，均可連續處罰。

門牌釘掛的位置規定在正門左上方，或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌門牌號碼。

戶政事務所接到許多反映，鐵捲門放下來時，或是庭院圍牆遮擋，影響門牌識別視線，民政處指出，按3月5日新制，必須移至適當的位置張貼，此外，門牌並不一定要公發藍底白字鐵牌，自製特色門牌是允許的，但號碼必須釘掛與戶政事務所編釘相符。

至於門牌換、補發鐵牌規費60元，初編必須檢具申請書、建造執照、2戶以上必須附起造人名冊、平面圖，拆除重建者附拆除執照；補發門牌部分，必須檢具建築物房屋權狀等證明文件申請，現住人（戶籍地址即申請門牌之地址）憑身分證申請，相關問題可以洽詢鄉鎮市戶政事務所。

