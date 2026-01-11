快訊

沒門牌如何送貨？ 外送員口耳相傳苗栗市三大雷區 消防也證實

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市府前路疑因裝潢等因素，一些建築沒有掛門牌。記者范榮達／攝影
苗栗市府前路疑因裝潢等因素，一些建築沒有掛門牌。記者范榮達／攝影

沒有門牌的地址，外送員「按圖索驥」也沒辦法，消防救護第一時間也受影響，一些外送員口耳相傳苗栗市有府前路、日新街及新都街三大「雷區」，他們期待苗栗縣今年3月強制掛門牌新制上路。

外送消費趨勢，雖定位系統發達，但送到家門，最後還是要靠門牌地址確認，苗栗市區一些外送員都知道府前路、日新街及新都街，門牌殘缺不全，外送時權宜先找到有門牌，再用推算出消費者的地址，如果還沒有辦法，就只好打電話給消費者開門了。

苗栗縣政府消防局認為報案沒有門牌或多或少還是影響時效，指出如果報案是火災，因有火、煙，即時找到災害位置，比較沒有問題，如果是救護，受理報案時，會請報案人提供明顯的地標，還有電桿編號，消防也有資料庫，此外，目前也可傳送簡訊，請報案人回饋定位地點，但如果有門牌，第一時間就可以掌握。

縣政府民政處分析，沒有掛門牌的案例，大多數並非是刻意，縣政府公發的鐵牌門牌，就疑似拆除重建時遺失了，因應苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例新制3月上路，特別自製新牌。

一些外送員點名府前路等地點，可能是脫落，或是歷經裝潢，且掛門牌並沒有強制力，相對不重要，住戶也忘了掛回去，久而久之門牌就殘缺不全，另有少數是別有用心，擔心遭檢舉違規停車等違法，乾脆拆除門牌增加難度。

民政處指出，門牌新制除了不掛有罰則外，私設假地址門牌罰更重，不過，實務上常見是老家的門牌，掛到新家來，以致與戶政單位編釘不符，提醒住戶要特別注意掛新家的門牌，以免挨罰。

