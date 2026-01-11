中壢南園二路延伸中豐北路 最快2029年完工

國道1號中豐交流道通車滿2周，桃園市府配合周邊土地開發及因應地區車流增加，昨宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路，接下來將辦理用地取得與工程設計發包，最快2029年完工。

桃園市中壢近年蓬勃發展，國1中豐交流道鄰近中壢市中心，周邊還有機場捷運A21站重劃區，外移人口進駐帶來大量車流，既有道路已無法負荷地方交通需求，交流道開通後，情況更嚴重，地方期待新闢道路已久。

通勤族指出，現階段若想從南園二路經中豐交流道上國道，必須從新生路銜接市中心環北路，再從環北路銜接中豐北路，得繞一大圈，平時車程大概10分鐘，通勤尖峰起碼堵20、30分鐘。

桃園市議員黃崇真表示，南園二路從新生路延伸至中豐北路，不僅縮短民眾前往中豐交流道的路程與時間，也能緩解環北路車流負擔。此外，A21重劃區尚在開發，未來人口、車流勢必增加，延伸案若能盡早完成，對交通肯定有幫助，希望市府在用地取得方面能從寬編列，加速工程進行。

工務局表示，南園二路延伸段全長217公尺、寬18公尺，近日剛定出道路中心線確定路形，都市計畫樁位公告後，還需辦理用地取得與地方說明會，預估得花2年時間，費用因市場行情波動尚待評估。設計興建則需1年，經費粗估需4千萬元，前置作業順利，預估3年內會完工。