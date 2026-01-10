新竹血庫告急 巨城攜台大EMBA募1174袋熱血

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹遠東巨城購物中心今攜手台大EMBA校友基金會舉辦捐血活動，成功募集1174袋熱血，為血庫補充急需量能。圖／遠東巨城提供
新竹捐血中心今統計，血液庫存狀況不樂觀，A型、O型血庫存量落在4日以下屬「急缺」，B型則為4至7日屬「偏低」，僅AB型維持7日以上為「正常」。為此新竹遠東巨城購物中心今攜手台大EMBA校友基金會舉辦捐血活動，成功募集1174袋熱血，為血庫補充急需量能。

遠東巨城指出，自開幕以來，除打造滿足全齡需求的購物空間，更深耕公益領域，將通路轉化為匯聚愛心的溫暖平台，特別是在推動捐血義舉上不遺餘力，新的一年再度擴大版圖，今與台大EMBA校友基金會合作，舉辦「台大EMBA全球捐血馬拉松」全球啟動儀式，並出動5台捐血車，為告急的血庫盡份心力。

董事長李靜芳表示，感謝消費者長期以來的信任與支持，結合台大EMBA校友基金會的力量，讓巨城成為串聯全球近30個城市的愛心，並且成為開啟2026巨城城市公益平台的首場活動，別具指標意義。

李靜芳強調，自2016年起累計至2025年，巨城「BIG熱血」捐血活動已達360場，募得超過6.3萬袋血液。未來，也將持續為醫療用血挹注穩定而關鍵的能量，同時也將鏈結更多夥伴、凝聚更多善意，推動正向關懷服務，讓善的力量在城市中不斷流動、擴散。

遠東巨城長期每年舉辦約400場活動，其中超過8成結合親子、文化教育與公益關懷，讓良善成為日常、推動善循環。台大 EMBA 校友基金會以知識與實踐社會責任、串聯跨領域資源時，雙方理念契合而促成此次合作，特別選擇巨城作為全球行動的啟動場域。

新竹遠東巨城購物中心今攜手台大EMBA校友基金會舉辦捐血活動，成功募集1174袋熱血，為血庫補充急需量能。圖／遠東巨城提供
新竹捐血中心今統計，血液庫存狀況不樂觀，A型、O型血庫存量落在4日以下屬「急缺」，B型則為4至7日屬「偏低」，僅AB型維持7日以上為「正常」。圖／取自新竹捐血中心官網
