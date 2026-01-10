陳見賢竹東造勢 范國威站台突宣布參選下屆鎮長

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人陳見賢今於竹東鎮戲曲公園舉辦「鄉親有約」團結大會，現場湧入超過3千名鄉親到場力挺。竹東鎮民代表會主席范國威站台時突宣布，將投入下一屆竹東鎮長參選。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人陳見賢今於竹東鎮戲曲公園舉辦「鄉親有約」團結大會，現場湧入超過3千名鄉親到場力挺。竹東鎮民代表會主席范國威站台時突宣布，將投入下一屆竹東鎮長參選。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人陳見賢今於竹東鎮戲曲公園舉辦「鄉親有約」團結大會，現場湧入超過3千名鄉親到場力挺。竹東鎮民代表會主席范國威站台時突宣布，將投入下一屆竹東鎮長參選，期盼以行動力與執行力，帶領竹東邁向更進步、更宜居的未來。

范國威指出，竹東是新竹縣第一大鎮，也是山城核心與客家文化的重要基地，長期以來海納各族群共生共榮，是無數家庭生活、成長與築夢的家鄉。然而，面對城市發展轉型、人口結構變化與公共建設挑戰，竹東正站在關鍵的轉折點，亟需更前瞻、完整且能真正落實的治理方向。

對此，范國威提出「威力進化・魅力竹東」作為未來施政主軸。「威力進化」象徵的是行動力、執行力與創新思維，將推動交通改善、產業發展與基礎建設升級，讓建設不再停留在紙上，為年輕人創造留下來的機會，也讓長輩生活更加安心；同時導入城市美學概念，優化整體環境品質。

至於「魅力竹東」，范國威表示，將以文化底蘊與生活品質為核心，讓客家、原住民及新住民文化被真正看見，完善長者照顧與社會福利，打造友善育兒環境，並增加世代交流與親子共融的公共空間，讓竹東不只是通過的城鎮，而是值得長久居住的家鄉。

范國威強調，竹東並不缺乏資源，真正欠缺的是整合的規畫、堅定的執行力，以及站在鄉親立場思考的領導者。未來若有機會承擔鎮長重任，將以最踏實的態度，傾聽民意、回應需求，確保政策落實、建設到位。

范國威經歷5任鎮民代表、副主席與主席，他強調，自己生長在竹東、打拚在竹東，對地方的需求與期待有最深刻的體會，因此決定站出來，與鄉親站在一起，為竹東的未來承擔更大的責任。

