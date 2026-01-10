桃園小烏來宇內溪溫泉冬季嘉年華登場 集章換限量好禮
桃園市小烏來風景特定區宇內溪溫泉啟用後，成為冬季出遊好選擇，市府觀旅局、觀光發展基金會、復興區公所為了讓遊客深入體驗溫泉美景與原民文化，即日起至2月1日推出集章兌換限量贈品，活動期間每周六、日免費導覽，今明兩天還有宇內溪溫泉冬季嘉年華。
觀旅局長陳靜芳表示，宇內溪一直是暑期戲水的熱門景點，去年暑假約2萬5千人次到訪，自從區內溫泉設施完工啟用後，更成為桃園冬日泡湯的新選擇，尤其是有「美人湯」封號的宇內溪碳酸氫鈉泉水，讓許多遊客慕名而來，一面泡湯，一面在緊鄰宇內溪的露天湯池，眺望溪流原鄉美景。
陳靜芳說明，宇內溪在地的泰雅部落文化，是串連小烏來特定風景區的核心，透過這次的集章順遊、免費導覽，遊客們能更深入了解在地文化的繽紛與優美，留下專屬於北橫的冬日回憶。
這次活動也推出宇內溪的在地好朋友Luma（魯瑪）大赤鼯鼠，與Firu（飛魯）白面鼯鼠卡通角色，帶領遊客感受小烏來繽紛之美，2月1日前，只要憑小烏來天空步道購票憑證，即可索取活動專屬的「集章導覽地圖」，依循地圖指引集滿4個章可免費兌換主題限定Luma、Firu特色毛巾及許願牌，數量有限。
為了讓遊客們深入體驗小烏來的山林生態、溫泉文化及泰雅族生活脈絡，活動期間周末提供免費的專業導覽，上午10點30、下午2點各一場，導覽現場登記報名，每場次20人為限。
此外，畫宇內溪溫泉冬季嘉年華結合溫泉泡湯、音樂演出、市集與文化體驗。今日的「飛鼠兄弟的溫泉派對」安排DJ音樂暖場、開幕Nñ、互動拍照裝置及集章導覽活動；遊客沿著指定路線走訪天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布等景點，完成集章後可兌換限量毛巾與許願牌，並於溫泉區完成祈福儀式，為新的一年留下祝福。
明天有「泰雅森音文化日」，以音樂與文化展演為核心，邀請原住民表演團體進行定點演出，透過歌聲、節奏與吟唱，呈現泰雅族與山林共生的文化記憶。
基金會副執行長陳信守補充，今明兩天的主題活動日，不僅是冬季嘉年華的重點開場，更希望透過故事導覽、文化音樂與溫泉體驗的結合，讓民眾以輕鬆、有溫度的方式，認識復興區宇內溪的自然與文化魅力，而即日起至2月1日（周日）的集章換好禮與免費專業導覽，邀請大家與飛鼠兄弟一同尋路，走進小烏來吸收大自然的芬多精，順遊「 小烏來四寶」：天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布以及冬日旅遊新聖地宇內溪溫泉，在溫泉與森林音環繞，展開屬於冬天的原鄉旅程。
