大溪埔頂汙水下水道12年拚1.1萬戶 階段計畫提前達標
桃園市政府為加速汙水下水道接管，2020年與民間埔頂環保股份有限公司合作，推動大溪埔頂地區接管工作，計畫目標12年完成1.1萬戶，水務局今宣布5年短期目標已經達成，甚至接近整體計畫的一半。
水務局表示，埔頂及員樹林地區位於大漢溪上游，是水質保護重要環節，但該處用戶接管工程涉及既有道路及民眾私有土地問題，不僅施工困難，溝通過程也曠日廢時。本計畫由透過促參案，由民間埔頂環保股份有限公司負責執行，目標12年銜接1.1萬家戶汙水，5年目標4877戶已於去年達標，去年12月已完成5424戶，未來將繼續執行。。
水務局長劉振宇表示，本計畫能提前達標，有賴民間機構妥善規畫工期並積極與住戶溝通說明，而計畫提前完成不僅有助水質改善效益，也能提升水資源回收中心效能。
