新竹火車站僅能臨停身障不便 市府擬跨處溝通

中央社／ 新竹市10日電
新竹火車站前只有汽、機車臨停區，部分身心障礙者反映下肢不便者要搭車卻無法久停。竹市府表示，鄰近路外停車場設有身障車格，透過無障礙動線進出更安全與便利。中央社
新竹火車站前只有汽、機車臨停區，部分身心障礙者反映下肢不便者要搭車卻無法久停。竹市府表示，鄰近路外停車場設有身障車格，透過無障礙動線進出更安全與便利。中央社

新竹火車站前只有臨停區，部分身心障礙者反映如果無法停留稍久，將有不便；新竹市政府社會處今天表示，將積極與交通處溝通，希望爭取在交通流量與便利性間取得平衡。

1名身障者告訴中央社記者，多年前站前有身障專用機車停車格，但2018年站前人行廣場改造後，身障機車格變「臨停區」，下肢不便者如果要搭火車，車須停到較遠處，相當不便。

交通處接受中央社記者訪問表示，站前交通動線繁忙，為確保行車秩序與行人安全，配置採「即停即走」原則，主要提供旅客接送，避免車輛久停導致回堵或交通意外。

至於如果有長時間停車需求，交通處表示，建議優先利用周邊路外停車場，包括站前舊客運大樓地下停車場、林森路立體停車場（晶品城）及後站停車場，共設約46格身障機車格、身障汽車格約24格以上，這些停車場與車站無障礙通道相連，相比車水馬龍站前路邊上、下車，更能確保民眾通行安全與便利。

社會處表示，將再積極與交通處溝通，實地評估目前鄰近車位數量、距離是否符合實際需求，希望爭取在交通流量與民眾便利性間取得平衡。

