低溫 桃園角板山、石門水庫梅花開 天晴上山賞梅遊客增

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
角板山、石門水庫都有數百棵梅樹。記者鄭國樑／攝影
角板山、石門水庫都有數百棵梅樹。記者鄭國樑／攝影

連日低溫發威，桃園市角板山、石門水庫（槭林公園）直逼寒流級，梅花初放，雖然梅花季下周六（17日）起接連兩個周休二日登場，但是這周已經吸引不少遊客搶先賞梅。

觀旅局提醒，除了賞梅花，石門水庫南苑停車場的楓樹也因為連日低溫更紅，往慈湖的公路兩邊的楓樹也是紅通通。另外，冬季來宇內溪溫泉區，享受素有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，與小烏來風景區的山林清幽，讓身心徹底放鬆，還能體驗在地泰雅文化，給冬季出遊做出最佳選擇。

冬季到小烏來還有漫遊集章換好禮活動，觀旅局和業者規畫宇內溪的在地好朋友Luma（魯瑪）大赤鼯鼠）、Firu（飛魯）白面鼯鼠兩位卡通角色，只要在2月1日前到4個景點收集印記，就可以免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌，4景點為天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布、宇內溪溫泉。

觀光旅遊局官網整理出桃園三大賞梅地與交通，包括角板山公園、石門水庫槭林公園及經國梅園，各景點除了有數百株梅花，也各有特色。其中角板山公園是北台灣規模最大的梅園，園區有近300棵梅樹，花季期間雪白花海既浪漫又壯觀，目前園區梅花開花約兩成，隨著低溫持續，預估下周六日（17、18日）梅花季登場正逢盛開期。

石門水庫槭林公園可以同時賞梅花、楓紅、落羽松，水庫中線的梅園也有約300棵梅樹，與角板山都是熱門的賞梅景點，遊客自行開車或搭客運在南苑停車場下車，步行就可以到這兩處景點賞景。

角板山中午賞梅遊客增。圖／觀旅局角板山梅園即時影像
角板山中午賞梅遊客增。圖／觀旅局角板山梅園即時影像
角板山梅園已開兩成。圖／觀旅局角板山梅園即時影像
角板山梅園已開兩成。圖／觀旅局角板山梅園即時影像

