興趣變成入場券！台東女中美術班特殊選才捷報連連

將食農教育融入社團課程，汐止區崇義高中配合在地文化的融入，結合學校運動教育的飲食需求，特別與汐止農會合作開辦食農教育，不但推展在地農產，並推出以蛋白質為主題的烹調課程，希望學生學習吃得健康，今(9)日這學期最後一堂的成果展，學生們也分組烹煮韓式豆腐鍋。

2026-01-09 18:53