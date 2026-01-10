竹市府投入230萬改善3處公園 新增座椅、體健設施等

新竹市政府投入230萬改善3處公園設施，包含三民公園新增公共座椅、左岸舊社橋下空間新設體健設施，以及古賢社區飛機模型陳列館旁公園設施更新。市長高虹安表示，將持續傾聽地方需求，逐步補強公園休憩與運動機能。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心指出，三民公園鄰近住宅區，平日使用頻率高，考量居民實際休憩需求，於園內步道周邊新設3張公共座椅，提供民眾散步途中休息與交流使用。

針對左岸舊社地區既有橋下空間使用機能不足的問題，公管中心說明，改善前該區多以通行為主，缺乏完善運動設施，民眾停留與使用意願有限；已於既有空間內新設多項體健設施，包含單槓、雙人踏步機、雙人滑步器、雙人腹肌板及雙人坐推訓練器，並同步鋪設安全彈性地墊，提供多元且分齡適用的運動選擇。

關於古賢社區飛機模型陳列館旁公園亦完成整體設施改善。公管中心表示，該處部分既有遊具與地墊因使用年久老化，體健設施也有鏽蝕及劣化，本次工程除拆除老舊設施外，針對既有體健設施除鏽、上漆及必要維修，同時新設花架與座椅，補強遮蔭與休憩機能，並新增體健設施，提供不同年齡層民眾更完善的活動與停留空間。