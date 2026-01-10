快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

竹北家樂福熄燈後1樓由全聯得標 最快5、6月營運

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，今招商傳出新進展，1樓商場由全聯得標。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，今招商傳出新進展，1樓商場由全聯得標。圖／新竹縣政府提供

新竹竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，今招商傳出新進展，新竹縣政府昨辦理1至3樓商場公開標租開標，1樓商場由全聯實業股份有限公司成功得標，預計最快今年5至6月間營運，為該區域注入新活力 。至於2、3樓商場將重新招標。

位於竹北市光明六路與縣政九路交叉口的縣治停車場大樓，地理位置優越，鄰近行政中心、文化局及光明商圈 。竹北家樂福於去年10月底結束營業後，引來在地人錯愕及不捨，縣府也展開分層標租作業 。

縣府指出，全聯實業此次得標1樓商場（不含原1樓小商家店面），未來將針對該空間整修與空間規畫。交通處長陳盈州表示，歡迎新團隊進駐經營，期盼透過全聯的品牌實力，滿足周邊民眾的採買與購物需求，持續帶動商圈發展 。

針對本次尚未有廠商投標的2、3樓商場，新竹縣政府強調將採「積極招商」態度，並預計重新上網公開標租 。陳盈州指出，該大樓分層標租是為了更彈性地媒合市場需求，期望能盡速完成出租 。

新竹縣長楊文科表示，竹北發展快速，各項建設蓬勃，未來商機可期 ，對於該區域的後續規畫，地方各界亦寄予厚望。

新竹 竹北 家樂福

延伸閱讀

連8年米其林推介「Orchid蘭」餐廳1／31熄燈！ 最終優惠「平日88折」爽吃經典牛肉派

高雄家樂福凌晨火警 民眾聽見爆炸聲 消防稱無爆炸跡象

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北伴手禮升級！聶永真操刀「超越禮盒」集結在地品牌

相關新聞

竹北家樂福熄燈後1樓由全聯得標 最快5、6月營運

新竹縣竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，今招商傳出新進展，新竹縣政府昨辦理1至3樓商場公開標租開...

解決通勤惡夢 中壢南園二路延伸案最快2029年完工

國道1號中豐交流道通車滿2周，市府配合開發周邊土地及因應地區車流增加，今宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路，接下...

清大附醫限期開發 桃市：否則收回土地

蓋醫院不容易，清華大學桃園醫院原定明年完工、後年開幕，現場至今仍是黃土一片；台大醫院新竹分院湳雅院區選址至今已13年，基...

桃捷綠線延伸中壢 機電標流標4次 民代盼合理標金

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫2023年底獲中央核定，目標2031年完工，但遲遲不見動工，近日又傳工程機電標流標4次，地方...

新竹市財力跳升第一級中央補助恐大砍 鄭正鈐：懲罰高繳稅市民

行政院核定115年度地方政府財力分級，新竹市財力等級由第三級直接調升為第一級，與台北市並列。對此，立委鄭正鈐指出，竹市財...

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

立法委員牛煦庭辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈及特助陳順子，來到蘆竹分局送上「黑糖薑茶」。圖：警方提供 近日強烈冷氣團來襲，桃園市蘆竹地區不僅氣溫驟降，更伴隨綿綿細雨，讓在外奔波的警察同仁備感辛勞。為了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。