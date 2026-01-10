竹北家樂福熄燈後1樓由全聯得標 最快5、6月營運

新竹縣竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，今招商傳出新進展，新竹縣政府昨辦理1至3樓商場公開標租開標，1樓商場由全聯實業股份有限公司成功得標，預計最快今年5至6月間營運，為該區域注入新活力 。至於2、3樓商場將重新招標。

位於竹北市光明六路與縣政九路交叉口的縣治停車場大樓，地理位置優越，鄰近行政中心、文化局及光明商圈 。竹北家樂福於去年10月底結束營業後，引來在地人錯愕及不捨，縣府也展開分層標租作業 。

縣府指出，全聯實業此次得標1樓商場（不含原1樓小商家店面），未來將針對該空間整修與空間規畫。交通處長陳盈州表示，歡迎新團隊進駐經營，期盼透過全聯的品牌實力，滿足周邊民眾的採買與購物需求，持續帶動商圈發展 。

針對本次尚未有廠商投標的2、3樓商場，新竹縣政府強調將採「積極招商」態度，並預計重新上網公開標租 。陳盈州指出，該大樓分層標租是為了更彈性地媒合市場需求，期望能盡速完成出租 。

新竹縣長楊文科表示，竹北發展快速，各項建設蓬勃，未來商機可期 ，對於該區域的後續規畫，地方各界亦寄予厚望。